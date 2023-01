Kalender 2023 Liturgi Katolik! Alasan Awal Masa Prapaskah Disebut Rabu Abu dan Arti Abu?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Awal masa Prapaskah dalam Gereja Katolik ditandai dengan hari Rabu Abu.

Pada hari Rabu Abu umat Katolik mengikuti Misa di Gereja.

Namun mengapa disebut Rabu Abu?

Rabu Abu menjadi tanda mulainya umat Katolik melakukan puasa dan pantang.

Perlu diketahui bahwa Abu adalah tanda pertobatan.

Kitab Suci mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan, misalnya pada pertobatan Niniwe (lih. Yun 3:6).

Di atas semua itu, kita diingatkan bahwa kita ini diciptakan dari debu tanah (Lih. Kej 2:7).

Dan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu.

Olah karena itu, pada saat menerima abu di gereja, kita mendengar ucapan dari Romo, “Bertobatlah, dan percayalah kepada Injil”.

Atau, “Kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu” (you are dust, and to dust you shall return) seperti disadur dari katolisitas.org, Selasa 17 Januari 2023.

Pada Kalender 2023 Liturgi Katolik, hari Rabu Abu jatuh pada Rabu 22 Februari 2023.

Rangkaian masa prapaskah hingga paskah dan perayaan hari lainnya dapat dilihat pada Kalender 2023 liturgi Katolik berikut.

22 Februari 2023: Rabu Abu

26 Februari 2023: Minggu Prapaskah I