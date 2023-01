Gervonta Davis Si Kidal Raja KO Tinju Dunia Kelas Ringan Diklaim Hindari Ryan Garcia Diatas Ring

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tank julukan Gervonta Davis terkenal dengan pukulan-pukulan KO yang mengerikan.

Korban teranyar si kidal yang belum terkalahkan ini adalah Hector Luis Garcia, petinju kelas bulu yang sejatinya memegang sabuk juara.

Kemenangan itu merupakan serangkaian persiapan Tank untuk menghadapi Ryan Garcia.

Namun demikian, kabar terbaru mengungkapkan jika pria asal Baltimore itu menghindari duel dengan Ryan Garcia.

Hal ini diklaim oleh Ryan Garcia sendiri.

Menurut King Ry, Gervonta Davis dan timnya berusaha untuk menunda sebanyak mungkin negosiasi untuk mendapatkan keuntungan.

"Saya pikir mereka mencoba memberi saya cara untuk mengatakan, 'F ini, saya tidak akan melalui semua ini,'

terutama dengan beban, dengan perubahan tanggal, mencoba memperpanjang ketidakaktifan saya," kata Ryan Garcia kepada MMA Hour dilansir dari Marca.

Ryan Garcia sendiri sejatinya telah naik ke kelas 140 pon setelah sebelumnya lama di 135 pon.

Namun untuk menghadapi Gervonta Davis, Ryan Garcia sepakat untuk berduel dikelas 136 pon atau kembali menurunkan bobotnya.

King Ry julukan Ryan Garcia mencatatakan 23 kemenangan dan 19 diantaranya KO.

Sedangkan Gervonta Davis membukukan 28 kemenangan dan 26 diantaranya adalah dengan KO.

Ryan Garcia sendiri dipertarungan terakhirnya menang KO atas Javier Fortuna.

Gervonta Davis terlihat sebelum melawan Hector Luis Garcia dalam pertarungan Kejuaraan Dunia Ringan WBA mereka di Capital One Arena pada 7 Januari 2023 di Washington, DC. Tank vs Ryan Garcia dijadwalkan bentrok pada April 2023 (Patrick Smith/Getty Images/AFP)

Tale of The Ryan Garcia vs Gervonta Davis