Contoh Kalimat Teguran Dalam Bahasa Inggris dan Artinya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kalimat teguran bisa dilakukan untuk memberi peringatan kepada orang lain.

Kali ini kalimat teguran bisa lebih gaul dalam bentuk bahasa inggris, yang disebut dengan rebuke sentence.

Sehari-hari, pasti ada saatnya kita menegur atau mengingatkan seseorang akan kesalahannya.

Misalnya saja, kalau teman kita berkali-kali datang terlambat. Maka, kita akan memberinya teguran.

Nah, kamu bisa menggunakan kalimat teguran dalam Bahasa Inggris, nih. Misalnya saja "Next time, don't do be late again".

Arti dari kalimat tersebuta adalah "Lain kali, jangan terlambat lagi".

Namun saat memberi teguran, harus tetap dengan cara yang baik, ya!

Yuk, langsung saja kita cari tahu 15 kalimat teguran atau rebuke sentence dalam bahasa Inggris!

O iya, kamu juga bisa memberikan contoh-contoh kalimat lainnya!

Contoh Kalimat Teguran dalam Bahasa Inggris

Inilah 15 contoh kalimat teguran atau rebuke sentence dalam Bahasa Inggris :

1. Hey, don't do that

Hei, jangan lakukan itu

2. You shouldn't do that

Kamu seharusnya tak melakukan itu

3. Don't be like that

Jangan seperti itu