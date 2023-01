Syarat Dapat Promo Tiket Pesawat pada Festival Imlek Nasional 2023, Khusus Pengguna BNI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dilansir dari bniexperience.bni.co.id, promo berlaku hingga 4 Februari 2023.

BNI memberikan diskon menarik bagi pengguna kartu kredit maupun pengguna mbanking.

Berikut syarat dan ketentuan:

1. Tiket.com

Kartu Kredit

- Periode 17 – 24 Januari 2023.

- Diskon Tambahan Hotel Domestik 5 persen hingga Rp500.000,- dan Diskon Tambahan Rp75.000,- dengan minimum transaksi Rp500.000,- menggunakan kode promo : STAYDOMHOKIBNI.

- Diskon Tambahan Hotel Internasional 5% hingga Rp500.000,- dan Diskon Tambahan Rp75.000,- dengan minimum transaksi Rp500.000,- menggunakan kode promo : STAYINTHOKIBNI.

- Diskon Tambahan Tiket Penerbangan

- Domestik 4% hingga Rp175.000,- dengan minimum transaksi Rp1.500.000,- menggunakan kode promo : TIKETHOKIBNICC.

- Diskon Tambahan Tiket Penerbangan

- Domestik 4% hingga Rp250.000,- dengan minimum transaksi Rp3.000.000,- menggunakan kode promo : DOMHOKIBNICC.

- Periode Terbang dan Inap : kapanpun.

- Terdapat kuota harian yang telah ditentukan.

- Apabila kode promo tidak dapat digunakan, maka kuota dinyatakan habis.

- Kode Promo berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan per kartu per hari selama periode program berlangsung.

- Promo berlaku untuk pembelian melalui aplikasi (iOS & Android).

2. Pegipegi

Kartu Kredit

Periode 17 - 23 Jan 2023

Diskon Tiket Pesawat Rp 140 Ribu untuk minimum transaksi Rp 2.35 juta. Berlaku tanggal 17 - 18 Januari 2023

Diskon Tiket Pesawat Rp 140 Ribu untuk minimum transaksi Rp 2.35 juta. Berlaku tanggal 23 Januari 2023

Diskon Hotel 6% (max Rp 1 Juta) + tambahan diskon Rp 80 Ribu untuk minimum transaksi Rp 500 Ribu. Berlaku tanggal 19 - 22 Januari 2023

Berlaku cicilan 3 dan 6 bulan

Berlaku di Aplikasi Pegipegi

Kartu Debit

Flight Diskon 140.000 minimal transaksi Rp2.350.000

Hotel Diskon 6% hingga 1juta + Rp80.000 minimal transaksi 500.000

Berlaku transaksi dengan Kartu Debit BNI Mastercard menggunakan kode promo

Periode perjalanan dan menginap bebas

Kuota terbatas

Potongan harga tidak berlaku kelipatan Traveloka

3. Traveloka

Kartu Kredit

Periode 17 - 23 Jan 2023

Diskon Diskon tiket pesawat Rp 188.000 untuk minimum transaksi Rp 3.000.000. kuota 15 transaksi pertama per hari. kode promo : LNYFL1BNI

Diskon tiket pesawat Rp 388.000 untuk minimum transaksi Rp 6.000.000. kuota 10 transaksi pertama per hari. kode promo : LNYFL2BNI

Diskon tiket pesawat Rp 888.000 untuk minimum transaksi Rp 10.000.000. kuota 10 transaksi pertama per hari. kode promo : LNYFL3BNI

Diskon hotel Rp 88.000 untuk minimum transaksi Rp 1.000.000. kuota 25 transaksi pertama per hari. kode promo : LNYHTBNI

Diskon Xperience 20% (maksimal diskon Rp 188.000) minimum transaksi Rp 300.000. kuota 10 transaksi pertama per hari. kode promo : LNYXPBNI

Berlaku untuk Kartu Kredit BNI, kecuali Silver, Gold, Corporate dan Hasanah Card

Berlaku di aplikasi Traveloka

Dapat digabungkan dengan cicilan hingga 12 bulan

4. Citilink

Kartu Debit

Periode 19 & 26 Jan 2023

Minimum transaksi Rp1.500.000 Diskon 100.000 untuk kartu Gold & Platinum

Minimum transaksi Rp2.500.000 Diskon 250.000 untuk Debit BNI Citilink

Diskon diberikan pada Customer yang melakukan transaksi pemesanan di website serta Apps Citilink.

Periode pemesanan setiap Kamis hingga Maret 2023

Periode terbang hingga 30 Juni 2023

Diskon Citilink berlaku untuk seluruh rute domestic Citilink kecuali rute pesawat ATR

Diskon Citilink berlaku pada periode black out date

Diskon tidak berlaku kelipatan

Diskon di dapatkan otomatis (website dan apps membaca BIN Kartu Debit BNI sesuai kesepakatan)

Tidak dapat digabungkan dengan promo

5. Garuda Indonesia

Kartu Kredit dan Debit BNI

Periode Promo : 17 – 24 Januari 2023.

Periode Pembelian : hingga 31 Januari 2023 tiap Rabu

Periode Perjalanan : hingga 30 November 2023

Jenis Kartu :

Semua Jenis Kartu Kredit BNI, kecuali Silver, Gold, Hasanah Card & Corporate Card

Semua Jenis Kartu Debit BNI berlogo Mastercard, kecuali Debit Syariah Card

Diskon 500.000 untuk minimum transaksi Rp5.000.000 untuk Kartu Debit Emerald dan Kartu

Kredit CoBrand Garuda

Diskon 400.000 untuk minimum transaksi Rp5.000.000 untuk Kartu Kredit BNI (kecuali Silver,

Gold dan Corporate) dan Debit BNI Gold & Platinum

Diskon 150.000 untuk minimum transaksi Rp2.500.000 untuk Kartu Kredit Cobrand Garuda

Diskon 125.000 untuk minimum transaksi Rp2.500.000 untuk Kartu Kredit BNI (kecuali Silver, Gold dan Corporate) dan Debit BNI Gold & Platinum

Berlaku untuk pembelian Tiket Pesawat di Web & Apps Garuda Indonesia

Promo hanya berlaku setiap hari Rabu

Potongan harga akan diproses pada tahap pembayaran selama kuota masih tersedia

Hemat hingga 50