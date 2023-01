Rekap Hasil dan Update Klasemen Liga 1 Pekan 18: Madura United dan PSM Makassar Raih Poin Penuh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini rekap hasil akhir pekan ke-18 Liga 1 2022-2023 yang di gelar pada hari ini, Sabtu 14 Januari 2023.

Pertandingan hari ini menyajikan beberapa pertandingan yang terdiri dari Barito Putera vs Madura United, PSM Makassar vs PSS Sleman, dan Dewa United vs Persis Solo.

Dalam laga ini Madura United dan PSM Makassar sukses meraih poin penuh dengan berhasil mengalahkan lawannya masing-masing.

Sedangkan baik Dewa United Maupun Persis Solo harus puas berbagi angka karna hasil imbang 1-1.

Sedangkan atas hasil tersebut PSM Makassar kokoh di puncak klasemen Liga 1 2022-2023.

Pertandingan Barito Putera vs Madura United

Pertandingan ini berlangsung di Stadion Demang Lehman pada Sabtu 14 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.

Laga ini berakhir dengan skor 1-2, tuan rumah harus mengakui keunggulan dari tim tamu.

Tim tuan rumah harus puas dengan kekalahan, gol dari Barito Putera dicetak oleh Nazar Nurzaidin (30').

Sedangkan gol dari Madura United dicetak oleh Risaldi Malik (36') dan Beto Goncalves (81').

Kemenangan ini juga membawa Madura United kokoh di posisi kedua dengan perolehan 36 poin.

Pertandingan PSM Makassar vs PSS Sleman

Pertandingan PSM Makassar vs PSS Sleman berakhir dengan skor 4-0.

Laga ini digelar di Stadion Gelora B. J. Habibie pada Sabtu 14 Januari 2023 pukul 15.00 WIB.