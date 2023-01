Lagu Liturgi Katolik Awalilah Kurbanmu Lengkap Lirik dan Chord Cocok untuk Pembuka Misa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lagu liturgi Katolik Awalilah Kurbanmu bisa menjadi pilihan sebagai pembuka Misa.

Pilihan lagu Gereja Katolik ini terdapat dalam Puji Syukur nomor 320.

Musik Gereja pada umumnya adalah salah satu bentuk dari musik religus atau musik rohani.

Musik rohani adalah musik yang mengungkapkan atau mengandung tema-tema rohani.

Musik atau lagu rohani ini dimiliki umat agama manapun.

Bahkan ada tema musik-rohani yang umum diterima oleh umat manapun karena bersifat universal.

Baik melodi maupun teksnya mengungkapkan pengalaman rohani yang diterima oleh orang beriman dari berbagai agama.

Musik-rohani itu jadi khas Kristiani bila mengungkapkan keyakinan iman akan Kristus Tuhan dan Penyelamat.

Atau akan Tritunggal Mahakudus serta pokok iman lain yang diyakini orang Kristiani.

Itulah yang kita namakan secara umum musik-gereja seperti disadur dari katolisitas.org, Sabtu 14 Januari 2023.

Lagu Awalilah Kurbanmu merupakan satu diantara lagu rohani.

Berikut lirik dan Chord lagu Awalilah Kurbanmu dirangkum dari lagumisa.web.id, Sabtu 14 Januari 2023.

Awalilah Kurbanmu

G C D G C Am A D

Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu.