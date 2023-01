Soal dan Kunci Jawaban PAI dan BP Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Semester 2, Latihan Halaman 116 Bab 6

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini adalah ulasan soal dan kunci jawaban kelas 4 SD pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI dan BP) latihan bab 6 Mari Mengaji dan Mengkaji Q.S At-Tin dan Hadis Tentang Silaturahmi halaman 116 pada buku kurikulum merdeka belajar.

Ada10 Bab di dalam buku pelajaran PAI dan BP kelas 4 SD kurikulum merdeka yakni Semester 1 terdiri dari Bab 1 Mari Mengaji dan Mengkaji Q.S. Al-Hujurat/49:13 dan Hadis Tentang Keragaman, Bab 2 Teladan Mulia Asmaulhusna, Bab 3 Indahnya Saling Menghargai dalam Keragaman, Bab 4 Menyambut Usia Balig, Bab 5 Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah.

Kemudian semester 2 Bab 6 Mari Mengaji dan Mengkaji Q.S At-Tin dan Hadis Tentang Silaturahmi, Bab 7 Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, Bab 8 Aku Anak Saleh, Bab 9 Mengenal Salat Jumat, Duha dan Tahajud, Bab 10 Kisah nabi Muhamad SAW Membangun Kota Madinah.

Adapun untuk soal dan kunci jawaban 4 SD meliputi kegiatan siswa dan tugas individu dan dapat digunakan oleh untuk panduan belajar dirumah.

Cek selengkapnya kunci jawaban PAI dan BP kelas 4 SD Bab 6 Mari Mengaji dan Mengkaji Q.S At-Tin dan Hadis Tentang Silaturahmi halaman 116 dikutip dari buku kurikulum merdeka serta beberapa sumber :

Halaman 116

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

1. Nabi Isa a.s., Nabi Musa a.s. dan Nabi Muhammad saw. memiliki misi yang sama sebagai utusan Allah. Sebutkan misi yang sama para nabi!

2. Apa tujuan manusia diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya?

3. Mengapa manusia bisa tergelincir ke tempat yang serendah-rendahnya?

4. Berikan contoh amal kebajikan!

5. Bagaimana perumpamaan hari kebangkitan?

6. Mengapa kita perlu bersilaturahmi?

Kunci Jawaban