Spesial di Awal Tahun, Astra Motor Berikan Promo BARONGSAI

Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar memberikan promo BARONGSAI (Banjir Promo Angsuran spesial Imlek) berupa angsuran sepeda Motor Honda yakni, All New Honda Vario160 dan New Honda BeAT.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memulai awal tahun 2023 dan adanya Hari Raya Imlek pada bulan Januari, Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar memberikan promo BARONGSAI (Banjir Promo Angsuran spesial Imlek) berupa angsuran sepeda Motor Honda yakni, All New Honda Vario160 dan New Honda BeAT.

Masyarakat dapat memiliki Deretan sepeda motor Honda Dengan promo spesial berupa potongan angsuran.

Promo ini berlaku untuk pembelian secara kredit di seluruh area Kota Pontianak higga 31 Januari 2023.

All New Honda Vario160, tak hanya memiliki desain yang memikat pecinta motor skutik premium sporty, performa tinggi dan beragam teknologi fitur canggih yang disematkan menjadi penyempurna All New Honda Vario 160.

Mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,3 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 13,8 Nm @7000 rpm.

Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium sporty ini pun semakin mewujudkan kebanggaan dan kesenangan berkendara.

Dengan angsuran mulai dari Rp. 1.277.000 dan diskon tenor hingga 3x.

New Honda BeAT varian CBS-ISS telah dibekali dengan power charger pada Inner Rack kanan depan untuk mengisi ulang baterai gadget dalam mendukung mobilitas tinggi pengendaranya.

Untuk kenyaman berkendara, kedua model ini memiliki jarak jok dengan tanah 740 mm yang mendukung fleksibilitas pengendara, ditunjang dengan Step Floor yang luas dengan jarak ground clearance sebesar 147 mm.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black. Dengan angsuran mulai dari Rp. 883.000 dan diskon tenor 1x.

Marketing Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi mengatakan bahwa, momentum awal tahun dan Tahun Baru Imlek ini dimanfaatkan Astra Motor Kalbar guna mengapresiasi para konsumen setia sepeda motor Honda sekaligus turut ikut serta memeriahkannya. “Momen awal tahun dan Tahun Baru imlek ini diharapkan konsumen lebih dimudahkan dengan adanya promo BARONGSAI ini, dan semoga di awal tahun ini juga membawa berkah dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua,” ungkap Yusticia.

Selain melakukan pembelian langsung ke dealer, konsumen juga bisa melakukan pembelian sepeda motor Honda melalui aplikasi MotorkuX.

Melalui aplikasi Motorku X, konsumen dapat melihat foto sepeda motor, warna, spesifikasi maka ini tentu akan mempermudah konsumen dalam menentukan pilihan, termasuk diantaranya adalah harga sepeda motor Honda tersebut.

Manfaat yang kedua adalah konsumen bisa mendapatkan informasi dealer yang dapat memberikan fasilitas untuk mencoba test drive motor tersebut.

Sehingga dengan janjian melalui aplikasi ini, maka konsumen mendapatkan kepastian tentang jadwal dan kepastian motor dan dealer tempat ia akan melakukan test ride.

Ketiga konsumen akan mudah mendapatkan informasi produk dan program promo lainnya. (*)