Jadwal Proliga 2023 Lengkap dengan Jam Tayang Live Moji TV Pekan Kedua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal lengkap pekan kedua voli Proliga 2023 yang akan berlangsung Kamis 12 Januari 2023.

Persaiangan menuju final four Proliga 2023 akan berlanjut di GOR Satria Purwekerto 12-15 Januari 2023.

Pertandingan perdana pekan kedua akan dibuka pertandingan antara Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Elektrik PLN.

Kedua tim memang belum mampu meraih poin kemenangan pada pekan pertama alhasil keduanya menjadi penghuni dasar klasemen sementara ini.

• Klasemen Voli Proliga 2023 Hari Ini Jelang Pekan Kedua Seri Purwekerto

Popsivo Polwan mengalami kekalahan di partai perdana Proliga dengan kekalahan 3-0 dari Jakarta Pertamina Fastron.

Sementara Jakarta Elektrik PLN mendertia kekalahan dari Jakarta BIN dengan skor 3-0.

Adapun peta klasemen sementara di sektor putri dipuncaki oleh Bandung BJB Tandamata yang mengemas dua kemenangan.

Posisi kedua ada Jakarta Pertamina Fastron dengan empat poin.

Pada pekan kedua putaran pertama ini ada 14 pertandingan baik di sektor putra atau pun putri.

Pertandingan pertama akan dimulai pukul 12.00 WIB live Moji TV atau streaming di vidio.

• Jadwal Voli Proliga 2023 Pekan Kedua Lengkap Klasemen Sementara

Daftar pemain Popsivo Polwan

1. Fajriahni, Posisi : OH

2. Rani Setiawati, Posisi : OH

3. Yasmin, Posisi : OH

4. Dhini Indah, Posisi : OH

5. Salsabilah, Posisi : MB

6. Niverka, Posisi : S

7. Franciane, Posisi : OP

8. Faiska, Posisi : OP

9. Agfarida , Posisi : MB

10. Hanifa, Posisi : MB

11. Difa Ameyda, Posisi : S

12. Zahwa, Posisi : L

13. Lerigia, Posisi : OH

14. Maya, Posisi : MB

15. Afra Hasna, Posisi : S

16. Rosalina, Posisi : L

• Kalender Voli Dunia 2023 VNL Putra dan Putri Lengkap Jadwal

Jakarta Elektrik PLN

Daftar tim Jakarta Elektrik PLN Proliga 2023 :