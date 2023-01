Jadwal Jam Tayang Jakarta Lavani vs Kudus Sukun Badak Live Proliga 2023 Lengkap Daftar Pemain

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwla lengkap jam tayang pertandingan pekan kedua voli Proliga 2023 Kamis 5 Januari 2023.

Satu di antara partai yang akan tersaji yakni duel tim juara bertahan yakni Jakarta Lavani Allo Bank berhadapan dengan Kudus Sukun Badak di GOR Satrian Purwekerto.

Sesuai jadwal partai ini akan tersaji pukul 14.00 WIB live Moji TV atau streaming di vidio.

Jakarta Lavani belum terkalahkan dari tiga partai di seri pertama di kabupaten Bandung.

Lavani mengawali Proliga dengan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-0.

Kemudian mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax dengan skor 3-0 serta mengakhiri seri pertama dengan mengalahkan Jakarta STIN BIN dengan skor 3-2 lewat pertandingan penuh drama dan sengit.

Dengan performa tersebut Lavani tentunya diunggulkan untuk meraih kemenangan berikutnya di pekan kedua.

Apalagi Kudus Sukun Badak dalam situasi yang kurang baik setelah gagal meraih poin di pekan pertama.

Dua kekalahan beruntun diderita Kudus Sukun Badak selama pekan pertama.

Kekalahan pertama diderita dari Jakarta STIN BIN dengan skor 3-1 dan kekalahan kedua diderita dari Surabaya BIN Samator.

Untuk itu laga perdana pekan kedua ini akan menjadi misi kebangkitan dari Kudus Sukun Badak.

Namun mereka harus melewati Lavani Allo Bank yang sedang onfire.

Dafta Pemain Jakarta Lavani Allo Bank

Jakarta LavAni

1. Daffa Naufal Mauluddani (middle blocker)

2. Boy Arnes Arabi (Outside hitter)

3. Hendra Kurniawan (Middle blocker)

4. M. Malizi (middle blocker)

5. Irpan (libero)

6. Dio Zulfikri (setter)

7. Reihan Andiko (setter)

8. Fahry Septian Putratama (Outside Hitter)

9. Jordan Susanto (Outside Hitter)

10. Musabikhan Musa (Outside Hitter)

11 Nanda Waliyu (Outside Hitter)

12. Prasojo Prasojo (Outside Hitter)

13. Yohanes Dedi Prasasti (Outside Hitter)

14. Jorge González García (Outside Hitter) / Kuba

15. Leandro Martins da Silva ( Opposite ) / Brazil

Pelatih : Nicolas Vives (Kuba)

Berikut daftar pemain Kudus Sukun Badak di Proliga 2023.

Daftar Pemain Kudus Sukun Badak :

1. Made Harin Meyena (Opposite)

2. Vico Zulfan Aditya (Setter)

3. Adik Tri Yuliayanto (Middle Blocker)

4. Sapta Rafi Sanjaya (Opposite)

5. M Karunia Rachman ( Middle Blocker)

6. M Saiful Anwar (Libero)

7. Hammish Connor Hazelden / Australia ( Opposite)

8. Rifki Ferdianto (Opposite)

9. Gabriel Souza Molina / Brazil ( Opposite)

10. M Adnan (Setter)

11. Agung Seganti (Opposite Hitter)

12. Louis Tafarel (Opposite Hitter)

13. M Syahril Amri ( Middle Blocker)

14. Dimas Setiawan (Middle Blocker)

15. Bastian Tamtomo (Libero)

16. Aji Maulana (Setter)