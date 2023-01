Pecah Rekor! Avatar The Way of Water Masuk Daftar Film Terlaris Sepanjang Sejarah.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Film Avatar The Way of Water mencatat keuntungan 1,7 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 26,4 triliun secara global.

Pencapaian film garapan James Cameron itu menyalip Jurassic World yang sebelumnya menghasilkan 1,67 miliar dollar AS atau Rp 26 triliun.

Dilansir Variety, dalam empat minggu perilisan, Avatar The Way of Water menghasilkan 517 juta dollar AS di Amerika Utara dan 1,19 miliar dollar AS di luar Amerika Utara.

Di box office internasional, sekuel film Avatar itu kini menjadi film tertinggi kelima, setelah film pertamanya, Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, dan Avengers: Infinity War.

Berdasarkan penjualan tiketnya, Avatar The Way of Water juga menjadi film dengan penghasilan kotor tertinggi yang dirilis pada 2022.

Film itu juga menjadi film terlaris kedua di masa pandemi setelah Spider-Man: No Way Home yang rilis pada 2021.

Pada pencapaian ini, Avatar 2 disinyalir memiliki peluang nyata untuk melampaui pendapatan 2 miliar dollar AS di seluruh dunia, sebuah capaian yang hampir mustahil di masa pandemi Covid-19.

Avatar The Way of Water tidak diputar di China, yang merupakan pasar utama untuk film-film Marvel.

Lima film dalam sejarah yang melampaui angka 2 miliar dollar AS adalah Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: The Force Awakens, dan Avengers: Infinity War.

Ini merupakan kabar bagi Disney yang memegang hak atas Avatar setelah mengakuisisi 20th Century Fox pada 2019.

Pihak Disney diketahui menghabiskan setidaknya 350 juta dollar AS untuk membuat Avatar: The Way of Water dan lebih dari 100 juta dollar AS untuk memasarkannya.

Cameron juga telah merencanakan beberapa sekuel film Avatar setelah Avatar: The Way of Water, yakni Avatar 3 dan 4.

Sebelumnya, Pendapatan film Avatar The Way of Water garapan sutradara James Cameron akhirnya melampaui pencapaian Top Gun: Maverick di box office global untuk menjadi film terlaris yang dirilis pada 2022.

Dilansir The Hollywood Reporter, hingga Rabu (4/1/2023), film Avatar 2 itu menghasilkan 454 juta dollar AS di dalam negeri dan 1 miliar dollar AS secara internasional.