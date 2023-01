Update Gaji Atlet Termahal Dunia, Cristiano Ronaldo Pecah Sejarah usai Gabung Al Nassr

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update daftar Gaji Atlet termahal dunia setelah Cristiano Ronaldo mencetak sejarah karena gabung dengan Al Nassr.

Kepindahan Cristiano Ronaldo ke klub Liga Arab Saudi, Al Nassr menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir.

Pasalnya, Cristiano Ronaldo akan mendapatkan Gaji sebesar 173 juta pounsterling (200 juta euro) atau Rp 3,2 triliun per tahun.

Rinciannya, 62 juta pounsterling atau Rp 1,1 triliun merupakan Gaji untuk bermain sepak bola.

Sementara sisanya sebagai biaya hak citra, komersial, dan menjadi duta sepak bola Arab Saudi.

Dengan gaji itu, Ronaldo berarti menerima Gaji Rp 271 miliar per bulan, Rp 67,8 miliar per minggu, Rp 9,6 miliar per hari, Rp 403 juta per jam, Rp 6,3 juta per menit, dan Rp 113.110 per detik.

Ini mencatatkan namanya sebagai pemain dengan Gaji tertinggi di dunia, mengalahkan Lionel Messi.

Lantas, siapa saja atlet dengan gaji terbesar sedunia?

Daftar 10 atlet dengan gaji tertinggi di dunia

Berikut deretan atlet dengan gaji tertinggi di dunia, dikutip dari Inside Sport:

1. Cristiano Ronaldo: 173 juta pounsterling (Rp 3,2 triliun)

2. Canelo Alvares: 70 juta pounsterling (Rp 1,3 triliun)

3. Lionel Messi: 62 juta pounsterling (Rp 1,2 triliun)

4. Neymar: 58 juta pounsterling (Rp 1,1 triliun)