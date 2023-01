Kalender 2023, Jadwal Liga Italia Pekan ke 17 Yang Ada Menyajikan 2 Laga Big Match

AC Milan Vs AS Roma

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lanjutan pertandingan Liga Italia 2022-2023 pekan ke 17 akan berlangsung selama empat hari.

Dari jadwal yang dihimpun, akan dilangsungkan mulai Sabtu 7 Januari 2023 malam WIB hingga Selasa 10 Januari 2023 dini hari WIB.

Terdapat dua pertandingan besar pada pekan ke 17 Liga Italia 2022-2023 yang mempertemukan Juventus vs Udinese serta Milan vs AS Roma.

Juventus akan menghadapi Udinese di Stadion Allianz pada Minggu 8 Januari 2023 pukul 00.00 WIB.

Pada laga sebelumnya, pasukan Massimiliano Allegri itu berhasil mengalahkan Cremonese dengan skor 1-0 pada Kamis 5 Januari 2023.

• Dani Alves Bantah Ada Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Seorang Wanita di Kelab Malam Barcelona

Gol semata wayang Arkadiusz Milik pada menit ke-90+1' menjadi pemasti kemenangan klub berjuluk Biaconeri tersebut. Juventus menempati peringkat ketiga dengan raihan 34 poin dari 16 laga.

Sejauh ini, Juventus telah mengumpulkan 10 kemenangan, empat hasil imbang, dan mengalami dua kekalahan.

Berbicara mengenai kondisi pemain, Angel Di Maria, Dusan Vlahovic, Juan Cuadrado dan Paul Pogba dikabarkan akan kembali dari cedera.

Di lain sisi, performa Udinese tidak semulus Juventus, klub berjuluk Le Zebrette itu belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan liga berturut-turut.

Performa kurang memuaskan tersebut membuat mereka berada di posisi kedelapan dengan perolehan 25 angka.

Selain itu, pekan ke 17 Liga Italia 2022-2023 juga menampilkan laga AC Milan vs AS Roma.

Laga tersebut akan berlangsung di Stadion San Siro pada Senin 9 Januari 2023 pukul 02.45 dini hari WIB.

Pada laga sebelumnya di pekan ke 16 Liga Italia 2022-2023, AC Milan dan AS Roma sama-sama meraih kemenangan.

AC Milan asuhan Stefano Pioli berhasil menang dengan skor tipis 2-1 atas Salernitana pada Rabu 4 Januari 2023.

• Anak David Beckham Merumput di Klub Liga Inggris Hingga Akhir Musim