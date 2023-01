Hasil Proliga 2023 Sekarang Update Surabaya BIN Samator vs Kudus Sukun Badak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut hasil pertandingan voli proliga 2023 yang berlangsung Sabtu 7 Januari 2023.

Pertandingan pertama dibuka disektor putri yakni antara Jakarta BIN melawan Jakarta Electric PLN.

Hasil akhirnya dimenangkan oleh Jakarta BIN dengan skor 3-1 dengan skor masing-masing 25-23, 25-21, 20-25 dan 31-29.

Hasil ini membuat Jakarta BIN meraih tiga poin menyamai raihan Jakarta Pertamina Fastron dan juara bertahan Bandung BJB Tandamata.

Sementara di pertandingan kedua ada duel Kudus Sukun Badak vs Surabaya BIN Samator yang merupakan laga kedua hari ini di GOR

Surabaya BIN Samator mengincar kemenangan perdana di Proliga 2023.

Saat ini Rivan Nurmulki Cs baru mengemas satu poin akibat kekalahan melawan Palembang Bank Sumsel 3-2.

Surabaya Samator menempati peringkat kelima di bawah Palembang Bank Sumsel.

Adapun Kudus Sukun Badak juga bernasib sama.

Di laga perdana mereka harus menelan kekalahan, kemenangan di laga kedua ini tentunya penting untuk meningkatkan moril para pemain.

Hasil lengkap pertandingan hari ini dapat dipantau pada link di akhir artikel ini.

Daftar Pemain tim Putri Jakarta BIN di Proliga 2034

1. Rika Novianti, Posisi : OH

2. Aulia Suci Nurfadila, Posisi : OH

3. Devita Aprilia Putri, Posisi : OH

4. Ratri Wulandari, Posisi : OH

5. Dewa Ayu Agung Trisca Bhayangkara, Posisi : MB

6. Anastasia Regina Putri, MB

7. Selly Nurfauziah, Posisi : L

8. Myrasuci Indriani, Posisi : MB

9. Jin Ye ( China), Posisi :

10. Alya Annastasya, Posisi : OP1

11. Mita Chantika, Posisi : OP

12. Nabila Aura Noor Iskandar, Posisi : L

13. Savira Dwi Octaviani, Posisi : S

14. Tisya Amallya Putri, Posisi : S

15. Pei Yan Chen (China), Posisi : Opposite

16. Shintia, Posisi : MB

Daftar Pemian Jakarta Elektrik PLN