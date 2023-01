Promo Makanan 6 Januari 2023, Dunkin Donuts JCO Domino Pizza Geprek Bensu Chatime Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah bermacam pilihan promo makanan dan minuman yang bisa dinikmati hari ini Jumat 6 Januari 2023.

Banyak pilihan menu promo makanan dan minuman yang bisa didapatkan.

Apalagi harga promo makanan dan minuman yang ditawarkan juga hemat dan terjangkau.

Saat ini ada promo makanan Geprek Bensu, promo makanan dominos pizza, promo makanan JCO, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo minuman Chatime, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Cek selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Jumat 6 Januari 2023:

• Promo Makanan di Restoran 6 Januari 2023, Nikmati McD Hokben Pizza Hut KFC Solaria Burger King A&W

promo makanan Geprek Bensu

Waktunya Makan siang bestie....

Ada Paket Geprek Bensu Sambal Matah nih.

Yang bisa bikin perut kenyang, bikin lidah puas & hati senang dengan rasanya yang enak banget.

Banyak banget promo yang bisa kamu nikmati loh.

Bisa datang ke outlet Geprek Bensu langsung atau order via Grabfood, Gofood, Shopeefood & Air Asia Food ya.

• Promo Makanan 5 Januari 2023, JCO Domino Pizza Dunkin Donuts Geprek Bensu Kopi Kenangan Chatime

promo makanan Domino's Pizza

EAT PIZZA? Yess Please. ANY TIME, ANY DAY!!

Medium Pizza ke-2 HANYA Rp.2rb-an,-. disertai pembelian BEST SELLER Medium American Pie (Supreme Cheese/ Meatty Bolognese) /American Cheeseburger/ Cheese Mania/ Meatzza/ Chicken Lovers/ Chicken Truffle/ Veggie Mania/ Chicken Kebab. Pizza ke-2 khusus Medium HT Beef Delight/Margherita. Periode terbatas.

• Promo Makanan di Restoran 5 Januari 2023, Nikmati Pizza Hut KFC McD Hokben Solaria Burger King A&W