Cukai Vape Naik 15 Persen, Berikut Harga Eceran Liquid Vapor Rokok Elektrik Terbaru 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tak hanya rokok tembakau, pemerintah juga menaikan tarif cukai rokok Elektrik atau vape atau vapor mulai tahun 2023.

Memasuki datang tahun 2023, masyarakat disambut oleh berbagai kenaikan tarif, mulai dari cukai rokok hingga tol di 2023.

Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa alasan dan sudah dikoordinasikan dari jauh-jauh hari.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tarif cukai rokok tembakau akan naik sebesar 10 persen mulai Januari 2023.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kenaikan cukai rokok berlangsung setahun sekali.

Namun, pemerintah telah menetapkan rata-rata kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024.

"Dalam keputusan hari ini Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen untuk tahun 2023 dan 2024," ungkap Menkeu Sri Mulyani baru-baru ini.

Sri Mulyani menjelaskan, alasan menaikkan tarif cukai yakni terkait dengan transformasi industri hasil tembakau.

"Multiyears ini memang aspirasinya untuk memberi kepastian, karena memang kalau setiap tahun seperti ini akan drama terus. Jadinya, ada keinginan untuk ada semacam multiyears, kepastian," ungkapnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin 12 Desember 2022.

Menurut dia, penerapan kenaikan tarif cukai secara multiyears itu dilakukan beriringan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi industri hasil tembakau.

Dengan naiknya tarif cukai tersebut, maka harga rokok pun ikut terkerek. Berikut proyeksi kenaikan harga rokok 2023:

1. Sigaret Kretek Mesin (SKM)

Untuk golongan I Harga jual eceran dibanderol Rp 2.005 per batang paling rendah. Sebelumnya harga Rp 1.905 per batang. Kemudian golongan II harga jual eceran paling rendah Rp 1.255 per batang. Sebelumnya harga Rp 1.140 per batang.

2. Sigaret Putih Mesin (SPM)