Update Pemain Voli Jakarta BIN di Proliga 2023 Putri Lengkap Dua Pemain Asing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID -Berikut update daftar pemain tim putri Jakarta BIN di Proliga 2023.

Sebagai pendatang baru Jakarta BIN menunjukan keseriusannya jelang laga perdana di Proliga 2023.

Kini perlahan Jakarta BIN melengkapi skuadnya di Proliga 2023, termasuk pemain asing.

Kabar terbaru lewat unggahan @volimaniajatim, satu pemain asing merapat ke Jakarta BIN.

Pemain tersebut yakni Pei Yan Chen seorang opposite.

Pemain asal Tiongkok ini terbilang masih muda yakni 23 tahun.

“ [ Deal ‼ new player from China joined to Jakarta BIN Team for Proliga 2023 ]

Peiyan Chen merupakan salah satu pemain asal China yang sebelumnya memperkuat tim Guangdong Jiangmen Huati di Beijing Women's Volleyball League.

Pemain berusia 23 tahun dengan tinggi 193cm ini juga memperkuat Timnas China di World Volleyball League 2021/2022.

Wah keren yah .

Can't wait to see the game with Jakarta BIN,” tulis @volimaniajatim

Sebelumya Jakarta BIN juga mendatangkan pemain asal Tiongkok yakni Jin Ye yang beroperasi di posisi outside hitter.

Dua pemain Tiongkok ini tentunya akan membantu Jakarta BIN meraih target di musim perdananya.

Gelaran Proliga 2023 akan berlangsung pada Kamis 5 Januari di Bandung.

Daftar Pemain tim Putri Jakarta BIN di Proliga 2034

Rika Novianti, Posisi : OH Aulia Suci Nurfadila, Posisi : OH Devita Aprilia Putri, Posisi : OH Ratri Wulandari, Posisi : OH Dewa Ayu Agung Trisca Bhayangkara, Posisi : MB Anastasia Regina Putri, MB Selly Nurfauziah, Posisi : L Myrasuci Indriani, Posisi : MB Jin Ye ( China), Posisi : Alya Annastasya, Posisi : OP Mita Chantika, Posisi : OP Nabila Aura Noor Iskandar, Posisi : L Savira Dwi Octaviani, Posisi : S Tisya Amallya Putri, Posisi : S Pei Yan Chen (China), Posisi : Opposite Shintia, Posisi : MB

