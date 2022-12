New Year Greetings 2023 Sambut Tahun Baru , Cocok untuk Ucapan Selamat ke Sahabat hingga Pacar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut beberapa di antara alternatif pilihan New Year Greetings 2023 .

Yang bisa digunakan sebagai Ucapan selamat menyambut Tahun Baru 2023 .

Dalam momentum pergantian tahun dari 2022 ke 2023 yang akan berlangsung sesaat lagi di zona Waktu Indonesia Barat atau WIB .

Berbagai pesan Ucapan selamat Tahun Baru merupakan satu di antara cara menarik agar pergantian tahun kali ini menjadi lebih semarak .

Dan menjadi jalan untuk menjaga silaturahim yang lebih baik.

Nah,berikut beberapa di antara New Year Greetings 2023 yang bisa Sobat Tribun Pontianak sekalian gunakan sebagai pesan Ucapan selamat Tahun Baru 2023 .

Baik kepada teman , Sahabat , pacar hingga keluarga dan kolega :

1. Every New Year I used to wish for a guy who would truly love me with his whole heart.

This will be the first time, I will not make that wish as I already have you!

(Setiap Tahun Baru aku selalu mendoakan pria yang benar-benar mencintaiku dengan sepenuh hati. Ini akan menjadi yang pertama kalinya, aku tidak akan membuat keinginan itu karena aku sudah memilikimu!)

2. I know I’m not the easiest person to love, but you’ve always been with me even when I was my worst. ?Thank you for never letting me go. This New Year I promise to understand us better.

(Aku tahu aku bukan orang yang paling mudah untuk dicintai, tapi kamu selalu bersamaku bahkan saat aku dalam kondisi terburuk. Terima kasih karena tidak pernah membiarkanku pergi.

Tahun Baru ini aku berjanji untuk memahami kita dengan lebih baik.)

3. I promise this New Year that you will never feel alone for the rest of your life and that you will always have me.

(Aku berjanji pada Tahun Baru ini bahwa kamu tidak akan pernah merasa sendirian selama sisa hidupmu dan kamu akan selalu memilikiku.)

4. I am looking forward to the morning after New year’s Eve when I wake up next to you!

Happy New Year!