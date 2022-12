Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru 2023, Simpel Dalam Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ada banyak ucapan Selamat Tahun Baru 2023 simple yang bisa kamu kirimkan kepada orang-orang terdekat.

Meski singkat, ucapan Tahun Baru 2023 tersebut tetap berkesan dan penuh harapan baik.

Setiap orang pasti ingin segala sesuatu yang belum tercapai di tahun sebelumnya, bisa terwujud pada tahun mendatang.

Saat tahun baru, doa dan harapan tentu tak hanya ditujukan kepada diri sendiri, tetapi juga orang lain.

Tahun baru biasanya disambut dengan suka cita dan kebahagiaan sebagai harapan yang lebih baik lagi.

Bagi kamu yang ingin berbagi ucapan selamat tahun baru, tetapi bingung membuat kata-katannya, ada banyak referensi yang bisa kamu gunakan.

Tidak hanya untuk orang terkasih, tentunya, tak lengkap jika tidak mengunggah ucapan selamat Tahun Baru 2023 di media sosial.

Jika membutuhkan inspirasi atau referensi, berikut ini contoh ucapan selamat tahun baru 2023 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

Ucapan Selamat Tahun Baru 2023 untuk Pacar

1. Every year with you is the best one yet, cheers to many more. Happy New Year, my love.

(Setiap tahun bersamamu adalah yang terbaik. Mari bersulang untuk tahun-tahun berikutnya. Selamat Tahun Baru, cintaku.)

2. I'm so glad to be starting my new year with you.

(Aku sangat senang bisa memulai tahun baru ini denganmu)

3. The years come and go, but our love will last forever. Happy 2023!