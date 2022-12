Kalender 2023 Skema Babak 16 Besar dan Perempat Final Liga Champions Potensi PSG Vs Real Madrid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Chammpions 2022-2023 akan melangsungkan sejumlah pertandingan babak 16 besar.

Dari skema yang ada jalur 1, Frankfurt Vs Napoli dan RB Leipzig Vs Man City.

Pemenang antara Frankfurt Vs Napoli dan RB Leipzig Vs Man City akan bertemu pada babak 8 besar nantinya.

Kemudian jalur 2, AC Milan Vs Tottenham dan Dortmund Vs Chelsea.

Pemenang laga AC Milan Vs Tottenham dan Dortmund Vs Chelsea akan bertemu pada babak 8 besar.

Selanjutnya pemenang pada babak 8 besar antara jalur 1 dan 2 yang diisi oleh Frankfurt Vs Napoli dan RB Leipzig Vs Man City, AC Milan Vs Tottenham dan Dortmund Vs Chelsea akan bertemu pada babak semifinal.

Jalur 3, Inter Milan Vs Porto dan Club Brugge Vs Benfica, pemenangnya akan berhadapan pada babap 8 besar.

Selanjutnya jalur 4 ada PSG Vs Bayern Munchen dan Liverpool Vs Real Madrid.

Jalur 4 disebut juga sebagai jalur neraka, terdapat 4 tim bersar yang saling berhadapan untuk memperebutkan tiket 8 besar hingga semifinal.

Prediksi Tim Lolos Babak 8 Besar :

AC Milan

PSG

Chelsea

Benfica

Liverpool

Napoli

Man City

Inter Milan

Jadwal Liga Champions Babak 16 Besar:

Leg 1:

15-02-2023 AC Milan Vs Tottenham

15-02-2023 Paris SG Vs Bayern Munich

16-02-2023 Club Brugge KV Vs Benfica

16-02-2023 Dortmund Vs Chelsea

22-02-2023 Eintracht Frankfurt Vs Napoli

22-02-2023 Liverpool Vs Real Madrid

23-02-2023 Inter Vs FC Porto

23-02-2023 RB Leipzig Vs Manchester City

Leg 2:

08-03-2023 Benfica Vs Club Brugge KV

08-03-2023 Chelsea VS Dortmund

09-03-2023 Bayern Munich Vs Paris SG

09-03-2023 Tottenham Vs AC Milan

15-03-2023 FC Porto Vs Inter

15-03-2023 Manchester City Vs RB Leipzig

16-03-2023 Napoli Vs Eintracht Frankfurt

16-03-2023 Real Madrid Vs Liverpool

