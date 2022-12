Kalender 2023 Tinju Dunia: Kalahkan Karen Chukhadzhian, Jaron Ennis Punya 6 Nama Incaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kalender 2023 Tinju Dunia mempertemukan Jaron Ennis vs Karen Chukhadzhian.

Tinju Dunia Jaron Ennis vs Karen Chukhadzhian merupakan duel untuk perebutan gelar kelas welter interim IBF.

Jika menang, Jaron Ennis pun akan jadi penantang wajib sabuk IBF yang kini dipegang Errol Spence Jr.

Lawan Jaron Ennis, Karen Chukhadzhian merupakan petinju asal Ukraina berusia 26 tahun.

Karen Chukhadzhian mencatatkan 21 kemenangan dan 11 KO sejak berkarir tahun 2015.

Namun demikian Karen Chukhadzhian juga merasakan kekalahan ketika menghadapi Andrii Velikovskyi diawal-awal debut karirnya.

Sedangkan Jaron Ennis sendiri dikenal dengan pukulan brutal miliknya diatas ring.

Petinju berjuluk Boots itu membukukan 29 kemenangan dengan 27 diantaranya KO.

Pencapain itu pun membuat Jaron Ennis memiliki rasio KO 90 persen.

Jaron Ennis pun terus berlatih untuk mencatatkan rekor apik sekaligus jadi penantang sepadan Errol Spence Jr.

Bahkan pada hari natal, Jaron Ennis juga masih berlatih untuk menghadapi Karen Chukhadzhian.

Tinju Dunia Jaron Ennis vs Karen Chukhadzhian sendiri dijadwalkan pada 7 Januari di Capital One Arena di Washington DC dibawah acara utama Gervonta Davis vs Hector Luis Garcia.

Kolase Jaron Ennis, Keith Thurman dan Eimantas Stanionis. Keith Thurman dan Eimantas Stanionis masuk dalam incaran Jaron Ennis (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

“Saya merasa Errol Spence Jr akan melawan saya. Saya akan masuk ke sana dengan tujuan untuk memenangkan gelar interim, kemudian melawan Errol Spence Jr selanjutnya. Saya pikir kita bisa mewujudkannya," kata Jaron Ennis dilansir dari The Ring.

Tak hanya Errol Spence Jr, Jaron Ennis juga siap untuk Terence Crawford ataupun sejumlah nama lainnya.