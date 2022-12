Berhasil Penuhi Hak Kaum Disabilitas, Pemkab Kubu Raya Raih Penghargaan Prakarsa Inklusi dari KND RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya raih penghargaan dari pusat, kali ini dari Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (KND RI) memberikan penghargaan Prakarsa Inklusi kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya karena sangat komit dalam memenuhi hak dasar masyarakat termasuk kaum Disabilitas.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua KND RI Dr. Dante Rigmalia yang diberikan kepada bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan di ruang Praja Utama aula kantor bupati pada Rabu 28 Desember 2022 siang.

Ketua KND RI Dr. Dante Rigmalia mengatakan, dengan sistem geoportal yang sudah sangat lengkap dan tertata rapi ini tentunya Kubu Raya selangkah lebih maju dari daerah lainnya.

"Saya melihat Geoportal di Kubu Raya ini sudah sangat baik, karena sistem pendataannya sudah by name, by address, by titik coordinat, sehingga Pemkab Kubu Raya bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran", kata Dante saat menghadiri Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI).

Dante menilai, sistem Geoportal yang terapkan di Kubu Raya sudah sangat menunjang dalam proses pembangunan di daerah itu, karena sistemnya sudah terkoneksi langsung di masing-masing SKPD.

"Dengan sistem geoportal yang sudah sangat baik ini, tentunya Kubu Raya tidak kesulitan dalam memberikan dukungan maupun bantuan yang diberikan kepada masyarakat maupun kaum disabilitas," pujinya.

Ia menuturkan, dengan terdatanya kaum disabilitas ke dalam sistem geoportal Kubu Raya ini, maka kami memberikan penghargaan Prakarsa Inklusi kepada Bupati Muda Mahendrawan.

"Dengan sistem geoportal ini, Kubu Raya sudah menunjukan Inklusifitas, karena seluruh masyarakat termasuk disabilitas tidak tertinggal untuk di data sehingga kaum disabilitas merasa diakui dan diperhatikan oleh Pemkab Kubu Raya", ucapnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan Wakil Ketua KND RI Deka Kurniawan yang menurutnya, penghargaan ini diberikan karena Kubu Raya telah mendukung Indonesia inklusi yang ramah terhadap kaum disabilitas.

"Kami menilai Kubu Raya telah mengimplementasikan Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas", kata Kade.

Deka menilai, Kubu Raya memang layak mendapatkan penghargaan Prakarsa Inklusi ini karena daerah ini telah menyelenggarakan satuan program dalam Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD).

Sementara itu, Bupati Muda Mahendrawan mengatakan, apa yang dilakukan Kubu Raya selama ini merupakan bagian dari ide, inovasi dan memberikan peluang yang sama kepada masyarakat.

"Yang kita kerjakan selama ini semuanya serba spontanitas memberikan ide-ide, pelatihan bahasa isyarat dan melakukan langkah-langkah bersama OPD", kata Bupati Muda.

Ia menjelaskan, saat ini Kubu Raya telah melakukan Musrenbang bagi anak, perempuan dan disabilitas itu menjadi pemantik bagi semuanya untuk terus berbuat dan bertanggungjawab yang akan selalu kita bicarakan, isukan dan teriakan.

"Sehingga isu tentang disabilitas ini kita kepung bersama-sama melalui pelayanan perizinan, penguatan UMKM dan memberikan peluang-peluang agar bisa terus produktif", jelas bupati Muda.

Pada momen Hari Disabilitas Internasional ini diserahkan juga penghargaan kepada atlet disabilitas yang berprestasi di tingkat internasional pada ASEAN Para Games di Solo pada 30 Juli sampai 6 Agustus 2022.

