Wacana Dilarang Jualan Rokok Per Batang, Ini Tanggapan Pedagang dan Pembeli di Kapuas Hulu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Baru-baru ini, warga Indonesia dihebohkan dengan wacana larangan penjualan rokok per batang yang disebut berlaku pada 2023 mendatang.

Wacana tersebut tertuang dalam keputusan Presiden, Nomor 25 tahun 2022, tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Menyikapi rencana tersebut, seorang pedagang rokok di Putussibau, Kapuas Hulu, Lanang, menyatakan itukan masih wacana belum tentu dilanjutkan. "Mau diatur atau tidak bagi saya tidak ada persoalan," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 28 Desember 2022.

Dimana jelas Lanang, kalau dirinya tidak pernah jualan rokok per batang, hanya menjual perbungkus dan juga pembeli tidak pernah mencari rokok per batang. "Pastinya kami sebagai masyarakat Indonesia mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah," ungkapnya.

Pedagang rokok lainnya di Putussibau, Syamsul juga menjelaskan dulu dirinya pernah jualan rokok per batang, karena masyarakat yang mencarinya. "Dulu saya jual sebatang rokok dua ribu hingga tiga ribu, dan untungnya kurang lebih jualan perbungkus," ujarnya.

Hanya saja menurut Syamsul, jualan rokok per batang memudahkan pembeli untuk mendapatkan rokok tersebut. "Jadi untungnya sama dengan jualan rokok per bungkus, maka dari itu saya tak lagi jualan rokok per batang, hanya perbungkus," ungkapnya.

Seorang pembeli, Syapari menuturkan kalau dulu ia sering membeli rokok per batang, dan itu memudahkan bagi perokok mendapatkannya. "Tak semua perokok bisa beli perbungkus, jadi hanya per batang," ujarnya.

Namun sekarang ini jelas Syapari, kalau dirinya tidak pernah lagi menemukan toko atau penjual yang menjual rokok per batang. "Mungkin bisa jadi pembeli tidak ada lagi mencarinya, sehingga lebih banyak jualan perbungkus," ungkapnya.

Pembeli rokok lainnya di Putussibau Kapuas Hulu, Ujang Sumarwan, juga menambahkan kalau ia dari dulu hingga sekarang ini belum pernah beli rokok per batang.

"Malas kalau mau merokok harus ke toko, jadi lebih baik langsung beli sebungkus, dan lebih hemat beli perbungkus ketimbang per batang, baik harga dan jumlah isi rokok di bungkus," ujarnya.

Terkait aturan rencana larangan menjual rokok per batang, jelas Ujang, sebagai masyarakat mengikuti semua aturan pemerintah. "Tidak terlalu merugikan masyarakat, kalau adapun hanya sedikit," ungkapnya.

