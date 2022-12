Profil Indah Permatasari, Singgung Tahun 2023 Tetap Tak Dapat Restu Sang Ibu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Hubungan Indah Permatasari masih jadi sorotan hingga saat ini.

Diketahui bahwa Nursyah masih menentang keras pernikahan Indah Permatasari dengan Arie Kriting.

Bahkan saat pernikahan Indah Permatasari dan Arie Kriting, Nursyah tak mamau menghadirinya.

Kini meskipun Indah telah memiliki seorang putri, Nursah masih enggan memberikan restu.

Sementara itu, di penghujung tahun 2022, Indah Permatasari membuat konten soal restu.

Melansir GridHot.ID, Indah tampak berjoget dengan lagu Anything You Want dari Reality Club.

Tertera caption sola restu di unggahan itu.

• Kini Menjadi Nenek, Alasan Nursyah Tetap Tak Buka Pintu Maaf untuk Indah Permatasari

"Udah mau 2023 masih belum direstui," tulis Indah Permatasari.

Nursyah pun memberikan tanggapan atas aksi sang anak.

Dilansir dari TribunStyle.com pada Rabu, Nursyah menyebut bahwa sang anak lebih memilih Arie Kriting.

"Ya dia (Indah Permatasari) lebih memilih laki-laki itu, daripada orangtuanya," ucap Nursyah.

Nursyah bahkan mengungkap kekecewaanya dan merendah.

"Kalau saya bilang seperti yang di TikTok-nya itu kan, itu kan dia lebih memilih manusia itu daripada sebongkah batu ini (Ibunya)," ucap Nursyah.

Nursyah pun memberikan tanggapan nyelekit atas ucapan Indah Permatasari.

• 4 Film Terpopuler Indah Permatasari, Ada Wedding Agreement The Series