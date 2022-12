Prediksi Skor Indonesia Vs Thailand Grup A Piala AFF 2022 , Kans Shin Tae-yong Perbaiki Rekor Timnas

IRWAN RISMAWAN / TRIBUNNEWS.COM

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat memandu latihan Squad Garuda jelang duel Indonesia Vs Thailand di lanjutan Penyisihan Grup A Piala AFF 2022 .Indonesia Vs Thailand akan Kick Off di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Kamis 29 Desember 2022 besok .