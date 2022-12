Ucapan Selamat Natal Tahun 2022 Berbahasa Inggris Indonesia untuk Pacar hingga Teman yang Merayakan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini adalah sederet ucapan Selamat Hari Natal 2022 untuk merayakan natal dengan penuh kasih dan sukacita.

Cocok dibagikan dibagikan di WhatsApp, IG, hingga FB baik untuk sahabat, teman, pacar hingga keluarga yang merayakannya:

Hari Raya Natal merupakan hari yang dinantikan oleh umat Kristiani di seluruh dunia.

Ada banyak persiapan yang biasa dilakukan umat Kristiani saat menyambut perayaan Natal.

Mulai dari menghias pohon Natal, menyiapkan kado, sampai dekorasi rumah yang akan menjadi tempat berkumpul bersama keluarga.

Tidak lengkap rasanya jika tidak menyiapkan kata-kata ucapan Natal kepada orang terdekat.

Berikut adalah rangkuman ucapan selamat Natal dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang dikutip dari womansday.com, Americangreetings dan Tinyprints:

1. Merry Christmas and Happy New Year!

Selamat Natal dan Tahun Baru!

2. I hope your holiday is full of love, peace and joy!

Saya harap liburan Anda penuh dengan cinta, kedamaian, dan kegembiraan!

3. Merry Christmas! And best wishes for 2023.

Selamat Natal! Dan harapan terbaik untuk tahun 2023.

4. Merry Christmas! Wishing you all the happiness in the world.