Hasilkan Uang dari Aplikasi Fizzo Novel Hanya dengan Membaca Novel, Selalu Update Setiap Hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dengan perekonomian semakin sulit ini, banyak orang memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan.

Nah, aplikasi penghasil uang Fizzo Novel ini bisa jadi solusi untuk mencari tambahan penghasilan atau pendapatan sampingan.

Aplikasi Penghasil Uang Fizzo Novel memberikan bayaran kepada penggunanya bagi siapa saja yang membaca Novel. Aplikasi Fizzo Novel, satu aplikasi penghasil uang yang hingga saat ini masih terbukti membayar.

Di aplikasi ini, orang yang membaca Novel, baik itu karyawan, pelajar, mahasiswa, warga sipil atau pengangguran, akan dibayar.

Ada banyak pilihan judul bacaan, mulai dari yang romatis, drama, horor dan komik. Bagi yang hobi membaca novel akan menemukan banyak pengalaman seru untuk membaca Novel dan buku yang bagus.

Di Fizzo Novel, Anda akan menemukan berbagai genre, kategori dan judul novel yang cukup seru. Serunya lagi, Novel novel tersebut tentunya selalu update setiap hari.

• Banyak Pilhan Bacaan Novel, Berikut Cara Registrasi dan Dapat Saldo Dana dari Fizzo Novel

Cara Mendapatkan Uang dari Fizzo Novel

Melakukan registrasi bisa jadi cara pertama untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini, berikut langkah-langkahnya:

*Pertama download dan pasang aplikasi Fizzo Novel di perangkat yang kamu gunakan. Selanjutnya, buka aplikasi tersebut.

*Kemudian tentukan umur kamu saat ini dan klik lanjutkan atau Klik Link

*Klik tab profil untuk mulai “Masuk atau Daftar” kemudian masukkan kode referal A28827371 atau A34261571

*Pilih metode pendaftaran akun yang akan kamu lakukan. Kamu bisa daftar dengan menggunakan akun email, Google, Facebook atau Twitter.

*Jika pengguna mendaftar menggunakan akun email, sistem akan mensinkronisasikan secara otomatis akun email dengan aplikasi tersebut.

*Kemudian verifikasi akun. Sistem akan mengirimkan kode OTP ke alamat email yang kamu gunakan.