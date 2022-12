Warga Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya Was-was Rumah Akan Tergenang Air Saat Hari Raya Natal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pagi tadi sejumlah ruas jalan dan rumah warga yang berada di sekitaran Kota Pontianak tergenang air, terjadi pada Jumat, 23 Desember 2022.

Tak terkecuali genangan air tersebut juga tampak menggenangi beberapa area rumah warga yang berada di Kabupaten Kubu Raya.

Hingga pukul 18:30 WIB, curah hujan dengan intensitas rendah masih terjadi disekitar wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Sejumlah warga mengaku Was-was banjir akan terjadi tepat pada saat perayaan Hari Raya Natal.

"Kalau ditanya was was atau tidak, yang pastinya was was yaa, karna mungkin dari jauh-jauh hari kita semua sudah mempersiapkan segala hal untuk menyambut hari raya natal," kata Hanida warga Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya.

Baca juga: Diterjang Gelombang Pasang, Ratusan Rumah di Desa Kuala Karang, Kubu Raya Rusak

Ia juga mengaku akan merasa terganggu jika air/genangan masuk hingga kedalam rumah.

"Kalau pas hari H, air naik hingga masuk rumah, mungkin itu sedikit menggangu dan menjadi masalah untuk kondisi rumah, yang seharusnya sudah di tata rapi dan siap menyambut keluarga dan teman di hari raya natal, tapi ternyata harus berantakan dan kotor lagi," jelasnya.

Tak hanya itu saja, Hanida juga mengaku khawatir jika hal tersebut terjadi, selain merasa tidak tenang dan tidak aman oleh karna beberapa faktor dari kerusakan rumah, ia juga mengkhawatirkan akan terjadi gangguan kesehatan (khususnya anak kecil) dan lain sebagainya.

"Harapannya, semoga air tidak semakin tinggi dan tidak hujan lebat lagi, biar kita semua tetap aman dimanapun keberadaannya," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Arel Barage, yang mengaku Was-was dan akan merasa sedih jika saat perayaan Natal rumahnya tergenang air.

"Sebagai warga Desa Kuala Dua tentu sudah paham dengan adanya air pasang ini, karna sudah menjadi fenomena alam yang dibarengi dengan debit hujan yang cukup tinggi," katanya.

"Namun yang sangat menyedihkan jika terjadi genangan disaat penyambutan Hari Raya Natal, akan banyak warga yang sedih dikarenakan sibuk dengan datang nya air banjir ini," jelasnya.

Ia juga berharap kepada pihak terkait untuk dapat memperhatikan saluran air yang berada di sekitar Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya.

"Saya berharap dari pihak terkait untuk dapat mencari solusinya dan saya juga melihat masi banyak parit yang tertutup sehingga air tidak berjalan dengan lancar dan baik," tutupnya. (*)

• Polres Kubu Raya Siapkan 6 Pos Pam Pengamanan Jelang Natal dan Tahun Baru

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News