Jadwal Tur Dunia Simple Plan Tahun 2023 Lengkap Tanggal dan Harga Tiket Konser di Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal lengkap tur dunia band Simple Plan tahun 2023 yang juga akan menggelar konser di Indonesia.

Band pop-punk Simple Plan mengumumkan tur Asia Tenggara mereka, termasuk dua kota di Indonesia, Jakarta dan Surabaya.

Bertajuk 'The Harder Than It Looks Tour South East Asia 2023', tur ini akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2023 di Everblast Festival di Jakarta.

"Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan tur pertama kami di tahun 2023! Kami akan bermain di seluruh Asia Tenggara pada bulan Maret!," tulis Simple Plan di akun Instagram @simpleplan.

"Kami tidak sabar untuk kembali mengunjungi beberapa negara favorit kami!" tulis mereka kemudian.

Setelah Jakarta, tur kemudian berlanjut ke Surabaya pada 5 Maret 2023 di W Superclub.

Disusul negara lain di Asia Tenggara, seperti Singapura, Kuala Lumpur, Manila dan Davao.

Untuk Everblast Festival sendiri sebelumnya telah diumumkan line up-nya.

Selain Simple Plan, Hoobastank, The Red Jumpsuit, Apparatus, juga akan diisi band Indonesia.

Diantaranya seperti Padi Reborn, Letto, J-Rocks, Garasi, Saint Locco, Pee Wee Gaskin, Alexa, Sinde3ntosca, Kobe, The Rain.

Everblast Festival digelar tanggal 4-5 Maret 2023 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

Harga tiket dijual mulai dari Rp 950.000 hingga Rp 1,9 juta.

Tiket bisa didapatkan melalui website www.everblastfest.com.

Sementara untuk harga tiket di Surabaya belum dirilis.