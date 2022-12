Ternyata Indonesia Jadi Inspirasi di Film Avatar The Way of Water

Poster Film Avatar The Way of Water.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fakta baru soal film Avatar The Way of Water yang ternyata terinspirasi dari panorama serta keindahan alam yang ada di Indonesia.

Film Avatar The Way of Water kini tengah menyemarakkan dunia perfilman Tanah Air.

Tepat pada Rabu 14 Desember 2022, sekuel Avatar besutan sutradara James Cameron ini sudah bisa dinikmati masyarakat Indonesia di bioskop.

Durasi 3 jam mampu menawarkan keindahan Laut Pandora yang membius para penonton.

Namun, siapa sangka bahwa salah satu inspirasi dari film Avatar The Way of Water justru datang dari suguhan alam Indonesia.

• Sinopsis Dear David Film Terbaru Shenina Cinnamon 2023, Angkat Kisah Remaja SMA yang Amat Realistis

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Manparekraft) Sandiaga Uno melalui laman Instagram resminya @sandiuno menyebutkan bahwa panorama Indonesia menjadi salah satu inspirasi James Cameron dalam menggarap filmnya.

"Ternyata Indonesia Jadi Salah satu Inspirasi Film Avatar The Way of Water," tulis Sandiaga dalam unggahannya.

Hingga Rabu 21 Desember 2022, unggahan yang diunggah tempo hari ini sudah dikomentari oleh 1.729 warganet dan disukai hingga 139.000 pengguna akun Instagram.

Disebut terinspirasi dari suku Bajo

Melalui unggahan yang sama, Sandiaga mengungkapkan fakta menarik di balik film Avatar The Way of Water.

Selain terinspirasi dari panorama laut Indonesia, film yang menampilkan dinamika kehidupan keluarga Jack Sully itu ternyata terinspirasi dari budaya suku Bajo.

"Sutradara film, James Cameron, mengakui sendiri bahwa suku Metkayina dalam film sequel tersebut terinspirasi dari suku Bajo Indonesia yang hidup di rumah panggung dan mampu menyelam dengan kurun waktu lama di dalam air," tulis Sandi.

Suku Bajo adalah salah satu suku di Indonesia yang ditemui di wilayah perairan sekitar Sulawesi, Kalimantan Timur, Maluku, hingga Nusa Tenggara.

• Masuk Adegan Dewasa, Shenina Cinnamon Tampil Epik Perankan Karakter Maya di Film Cross The Line

Penjelasan sutradara