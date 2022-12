Romantisnya Darius Pada Donna, Sambut Natal Hingga Pamer Foto Mesra

TRIBUNPONTIANAK.CI.ID- Memasuki bulan Desember, Natal 2022 akan segera dirayakan. Menyambut perayaan hari raya Natal 2022, sejumlah artis beragama Kristen dan Katolik akan merayakannya.

Persiapan untuk menyambut Natal 2022 telah dilakukan. Termasuk keluarga Darius Sinathrya dan Donna Agnesia yang juga merayakan Natal setiap tahunnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Darius dan Donna menikah pada 30 Desember 2006 silam. Keduanya bertemu saat sama-sama menjadi host acara sepak bola. Hingga kini, rumah tangga keduanya terlihat harmonis dan jauh dari isu miring.

Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai 3 orang buah hati.

Belum lama ini, dilansir dari akun Instagram @darius_sinathrya pada Rabu 14 Desember 2022 Darius mengunggah foto dirinya bersama Donna.

Pada foto tampak keduanya tengah saling memandang wajah satu sama lain sembari tersenyum. Terlihat jika Darius memegang leher dan dagu istrinya. Sementara itu Donna memegang tangan Darius Sinathrya.

Keduanya berpose mesra di ruangan dengan berlatar pohon cemara dan hiasan natal. Melalui kolom caption, Darius menulis ucapan romantis untuk sang istri.

Darius menuliskan jika perasaaan paling berharga di dunia yakni dengan mengetahui jika dirinya sangat berarti bagi seseorang. Dalam hal ini, tampaknya Darius sangat bersyukur mengetahui dirinya sangat berarti bagi sang istri, yakni Donna Agnesia.

"The best feeling in the world is knowing you actually mean something to someone," tulis Darius.

Sejumlah warganet pun baper dan mengomentari unggahan Darius Sinatrya. Warganet banyak yang iri karena keharmonisan yang ditunjukkan Darius Sinathrya dan Donna Agnesia.

Beberapa netizen pun mendoakan agar hubungan Darius dan Donna langgeng.

