Semakin Unggul, Tiga Motor Sport Yamaha Raih Penghargaan Terbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Keunggulan produk-produk sport Yamaha kembali mendapatkan pengakuan sebagai yang terbaik melalui ajang bergengsi GridOto Award di tahun 2022 ini.

Tiga penghargaan diraih untuk motor sport unggulan Yamaha yang telah menjadi favorit masyarakat Indonesia.

Predikat motor sport terbaik itu diberikan sesuai kategori masing-masing sebagai berikut :

Best Sport Full Fairing 150cc : All New R15M Connected-ABS

Best Sport Retro 150 – 250cc : XSR 155

Best Sport Dual Purpose 150cc : WR 155 R

Titel untuk All New R15M Connected-ABS, XSR 155 dan WR 155 R layak disandang produk-produk Yamaha itu yang sejak hadir dalam tiga tahun terakhir ini, semakin menghidupkan kehidupan berkendara konsumen.

Bahkan khusus untuk XSR 155 dan WR 155 R dalam tiga tahun beruntun memperoleh label tersebut dari GridOto Award.

”Yamaha selalu berinovasi untuk menghadirkan produk-produk di segmen sport yang dapat diterima oleh konsumen baik dari sisi desain, fitur, maupun teknologi sehingga dapat dinikmati konsumen dalam mendukung aktivitas berkendara mereka. Penghargaan GridOto Award 2022 ini merupakan bukti atas keunggulan All New R15M Connected-ABS, XSR 155 dan WR 155 R, motor sport baru di pasar Indonesia dan digemari konsumen yang merasakan manfaat fitur dan teknologinya di era sekarang. Kami harapkan akan selalu memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi konsumen untuk deretan produk kami di kategori sport,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing – Public Relations PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

All New R15M Connected-ABS. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

All New R15 Connected Series terdiri dari dua varian yaitu All New R15M Connected-ABS dan All New R15 Connected.

All New R15 Connected memiliki desain generasi terbaru R-Series dengan R-DNA, tampilan terbarunya terlihat dari M-Shaped Intake Duct yang merupakan saluran udara berbentuk M diadopsi dari gaya YZR-M1.

Fitur-fitur canggih All New R15 Connected diantaranya Traction Control System (TCS) yang berfungsi mencegah ban belakang kehilangan traksi (selip) saat motor sedang berakselerasi di segala kondisi permukaan jalan.

Lalu terdapat Dual Channel Anti-lock Braking System (ABS) yang membuat kontrol pengereman semakin optimal.

Makin lengkap dengan teknologi Y-Connect yang dapat menghubungkan sepeda motor dengan smartphone pengendara melalui koneksi bluetooth, sehingga berkendara semakin mudah dan praktis.

Performa All New R15 Connected optimal berkat mesin berkapasitas 155cc SOHC, 4 katup dan berpendingin cairan.

Mesin ini mempunyai daya maksimum 14,2 kW/10000 rpm dan torsi maksimum 14,7 Nm/8500 rpm, serta telah dilengkapi dengan Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata di setiap putaran mesin.

Performanya pun disempurnakan dengan penyematan Quick Shifter yang memudahkan pengendara melakukan perpindahan gigi ke atas, tanpa menarik tuas kopling.