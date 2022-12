Sukses Sebagai Penguasaha dan Lawyer, Intip Bisnis Fritz Hutapea Saingi Ayahnya Hotman Paris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Anak Hotman Pariz, Fritz Hutapea kini sudah menjadi sukses dengan pendidikan yang di raihnya.

Disebut bahwa Fritz Hutapea sudah mampu saingi Hotman Paris, ayahnya yang sudah lama juga berkecimpung di dunia hukum.

Tak heran jika banyak yang tak mengenal siapa sebenarnya Fritz Hutapea, yang memang dirinya jarang tersorot kamera.

Mengutip Tribunnews.com, Fritz merupakan anak bungsu dari pasangan Hotman Paris dan Agustianne Marbun.

Fritz mempunyai seorang kakak laki-laki dan perempuan.

Mereka adalah Frank Alexander Hutapea (29) dan Felicia Putri Parisienne (26). Keduanya belum menikah.

Fritz Hutapea membagikan video reels yang memperlihatkan momen dirinya melamar Chen Giovani di Bali.

Ternyata Fritz Hutapea punya 65 unit apartemen hingga vila mewah.

Putra pengacara Hotman Paris, Fritz Hutapea baru saja melamar kekasihnya, Chen Giovani.

Kabar bahagia itu dibagikan Fritz Hutapea melalui akun Instagram @fritzhutapea, Kamis 8 September 2022.

"08.09.2022," tulis keterangan postingan.

Fritz mengeluarkan sebuah kotak cincin lalu berlutut di hadapan Chen Giovani.

Ia kemudian membuka kotak cincin tersebut dan berkata, "Will you marry me?"

Dengan dress hitamnya, Chen Giovani spontan menutup mulut dan terlihat tak percaya.