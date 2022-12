Profil Lengkap Siti Nurhaliza, Berawal dari Musisi Hingga Deretan Bisnis di Kancah Internasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siapa yang tak kenal dengan sososk Siti Nurhaliza.

Sebagai seorang penyanyi yang berasal dari Malaysia, musik dan suara khas Siti Nurhaliza sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia.

Sebelum mengenal lebih jauh dengan sosok Siti Nurhaliza, ada baiknya kamu membaca sampai habis, dimana ada profil, penghargaan, karir dan juga album-album dan bisnis Siti Nurhaliza tersebut.

Nah, sebagai informasi yang dikutip dari Tribun Wiki, Siti Nurhaliza sudah menerima sejumlah penghargaan musik yang belum pernah ada sebelumnya di Malaysia maupun negara-negara tetangganya.

Siti Nurhaliza adalah seorang penyanyi asal Malaysia yang lahir di Temerloh, Pahang, Malaysia pada 11 Januari 1979.

Penyanyi dengan nama lengkap Datin Seri Siti Nurhaliza Binti Tarudin tersebut juga dikenal sebagai aktris, penulis lagu, produser rekaman, presenter televisi, hingga pengusaha.

Beberapa penghargaan yang didapat Siti Nurhaliza antara lain 42 Anugerah Industri Muzik, 25 Anugerah Bintang Populer, 27 Anugerah Planet Muzik, dan 20 Anugerah Juara Lagu.

Selain itu juga mendapat penghargaan empat MTV Asia Awards, tiga Penghargaan Musik Dunia, dua Anugerah Musik Indonesia (Penghargaan Musik Indonesia), serta dua rekaman di Malaysia Book of Records.

Siti Nurhaliza merupakan salah satu artis paling populer di Nusantara.

Siti Nurhaliza terpilih sebagai Artis Regional Paling Populer sepuluh kali berturut-turut mengalahkan sesama artis dari Malaysia, Indonesia, dan Singapura di Planet Anugerah Muzik sejak 2001.

Di sisi lain, Siti Nurhaliza juga menjadi salah satu artis terlaris Malaysia dengan penjualan albumnya menyumbang 10 persen dari total penjualan album Malaysia untuk tahun 2001.

Karier di kancah internasional

Siti Nurhaliza juga memiliki beberapa prestasi di kancah internasional.

Di antaranya berhasil memenangkan Gold Award in Asia New Singer Competition di Shanghai Asia Music Festival pada tahun 1999 serta dua penghargaan dari 'South Pacific International Song and Singing Competition 1999' yang diadakan di Gold Coast, Queensland, Australia.