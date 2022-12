Lirik Lagu Aku Bidadari Syurgamu Siti Nurhaliza, Populer Jadi Soundtrack Tajwid Cinta di SCTV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Siti Nurhaliza adalah seorang penyanyi asal Malaysia yang lahir di Temerloh, Pahang, Malaysia pada 11 Januari 1979.

Di sisi lain, Siti Nurhaliza juga menjadi salah satu artis terlaris Malaysia dengan penjualan albumnya menyumbang 10 persen dari total penjualan album Malaysia untuk tahun 2001.

Beberapa penghargaan yang didapat Siti Nurhaliza antara lain 42 Anugerah Industri Muzik, 25 Anugerah Bintang Populer, 27 Anugerah Planet Muzik, dan 20 Anugerah Juara Lagu.

Tak sampai di situ, Siti Nurhaliza juga memiliki beberapa prestasi di kancah internasional.

Di antaranya berhasil memenangkan Gold Award in Asia New Singer Competition di Shanghai Asia Music Festival pada tahun 1999 serta dua penghargaan dari 'South Pacific International Song and Singing Competition 1999' yang diadakan di Gold Coast, Queensland, Australia.

Selain itu juga Grand Prix Champion dalam Voice of Asia pada tahun 2002 yang diadakan di Almaty, Kazakhstan.

Di Indonesia sendiri, lagu Siti Nurhalizah juga dipakai untuk OST (soundtrack) Tajwid Cinta Sinetron Terbaru ditayangkan SCTV.

Lagu Aku Bidadari Syurgamu adalah ciptaan Siti Rosmizah, pertama kali diunggah di YouTube pada kanal MVM Music. Lagu ini menjadi pembuka dan penutup saat sinetron Tajwid Cinta tayang.

Aku Bidadari Syurgamu dirilis pada tahun 2020 merupakan lagu berbahasa Malaysia dipopulerkan Siti Nurhaliza. Lagu ini viral setelah dijadikan OST (soundtrack) sinetron Tajwid Cinta di SCTV.

Berikut lirik lagu Aku Bidadari Syurgamu - Siti Nurhaliza merupakan OST Tajwid Cinta.

Simak Liriknya berikut ini:

Hoo-oo

Hmm-hm

Ha-hoo

Takdir kita t'lah bersatu

Kerna keangkuhan

Kupinggir kasihmu

Kini baru kusedari

Abadinya cinta

Hingga akhir nafasku