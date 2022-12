Soal UAS Sosiologi Kelas 12 SMA Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban Latihan PAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pada artikel ini berisi ulasan soal UAS Sosiologi kelas 12 SMA / SMK / MA beserta jawaban Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Soal dan kunci jawaban Sosiologi yang dibahas dalam bentuk pilihan ganda dan essay ini dapat dimanfaatkan mempersiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dan Penilaian Akhir Semester ( PAS ).

Adapun Ujian Akhir Semester ( UAS ) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Sosiologi kelas 12 SMA di laksanakan tiap akhir semester sebagai alat ukur pencapaian belajar peserta didik selama satu semester.

Referensi dapat dilihat pada materi Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Untuk selengkapnya pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Sosiologi untuk siswa 12 SMA Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, d atau e di depan jawaban yang benar.

1. Perubahan budaya yang berlangsung secara cepat dan besar pengaruhnya dinamakan ….

a. progress

b. regress

c. revolusi

d. intended

e. evolusi

Jawaban: c

2. Perubahan yang bersifat regress adalah perubahan yang ….

a. membawa kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan

b. menuju pada perilaku kehidupan masyarakat Barat

c. membawa keuntungan terhadap kehidupan masyarakat

d. dikehendaki dan direncanakan

e. terjadi hanya pada bidang ilmu dan teknologi

Jawaban: a

3. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan, merupakan pengertian dari ….

a. perubahan sosial

b. perubahan kebudayaan

c. disorganisasi sosial budaya

d. integrasi kebudayaan

e. revolusi sosial budaya

Jawaban: c

4. Pengertian dasar dari aksi protes adalah gerakan atau tindakan yang dilakukan bersama-sama untuk menyampaikan pernyataan tidak setuju dengan sebuah kebijakan dengan cara ….

a. persuasif dan damai

b. mengecam secara pedas

c. mengalihkan situasi politik

d. mengajak kepada kebenaran

e. berontak dengan perusakan

Jawaban: a

5. Salah satu faktor yang berasal dari luar yang menyebabkan perubahan sosial budaya adalah ….

a. konflik dan revolusi sosial

b. perubahan jumlah penduduk

c. perubahan lingkungan alam (bencana)

d. perubahan status dan struktur sosial masyarakat

e. pergeseran nilai dan norma yang berlaku di masyarakat

Jawaban: c

6. Pola pembangunana yang berlaku di Indonesia dilaksanakan secara bertahap. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan tersebut merupakan suatu proses perubahan ….

a. planned of change

b. agent of change

c. intended of change

d. unintended change

e. social change

Jawaban: a

7. Dalam sebuah proses perubahan sosial ada golongan orang-orang tertentu yang menghalangi terjadinya perubahan karena mempunyai kepentingan tertentu, yaitu ….

a. apatis

b. dinamis

c. reformis

d. status quo

e. key people

Jawaban: d