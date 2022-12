Igor Nugroho Harap RSUD Ade M Djoen Sintang Naik Kelas Tipe B

Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Igor Nugroho, menghadiri survei dan penilaian Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang oleh Tim Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia pada Senin, 12 Desember 2022 di RSUD AM Djoen Sintang Jalan JC Oevang Oeray Sintang.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Bupati Sintang yang diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Igor Nugroho, menghadiri survei dan penilaian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade Muhammad Djoen Sintang oleh Tim Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) pada Senin, 12 Desember 2022 di RSUD AM Djoen Sintang Jalan JC Oevang Oeray Sintang.

Igor Nugroho berharap agar survei oleh Tim LAFKI Jakarta ini menghasilkan bahwa RSUD AM Djoen Sintang bisa baik dan layak naik kelas ke tipe B.

“Akreditasi inikan dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah rumah sakit. Nanti akan ada predikat yang sesuai tingkatanya seperti mulai dari tidak lulus, madya, utama dan paripurna. Saya berharap RSUD AM Djoen Sintang mampu mendapatkan nilai paripurna tentunya. Sehingga kemudian layak untuk naik kelas ke tipe B. hasil akreditasi inikan berlaku selama 4 tahun, setelah itu disurvei lagi atau dinilai lagi," harap Igor.

Igor menegaskan, survei ini bukan semata-mata untuk naik kelas. Tetapi untuk menilai kelayakan operasional rumah sakit. "Kalau nilainya baik dan bisa naik kelas ke tipe B, tentu akan banyak keuntungan dan kemudahan yang bisa dikerjakan oleh RSUD AM Djoen Sintang ke depan. Kami berharap hasilnya optimal,” jelasnya.

Kadis Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh menyampaikan bahwa survei akreditasi terhadap RSUD AM Djoen Sintang oleh Tim LAFKI Jakarta ini dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.

“Saya berharap RSUD AM Djoen Sintang bisa mendapatkan nilai paripurna. Dengan demikian, RSUD AM Djoen bisa naik ke tipe B. Dengan naik ke tipe B, pelayanan yang akan disediakan oleh RSUD AM Djoen Sintang kepada masyarakat akan semakin banyak dan luas,” harap Sinto.

• Lakukan Survey dan Penilaian RSUD Ade M Djoen Sintang, Tim LAFKI Jelaskan Pentingnya Akreditasi RS

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News