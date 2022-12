Cuaca Sulit Diprediksi di Mempawah, Pengepul: Nelayan Selalu Update Cuaca Sebelum Melaut

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Salah seorang pengepul hasil tangkapan Nelayan di Kuala Mempawah, Rafiqi menyampaikan untuk para Nelayan yang berada di Kuala Mempawah, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, selalu update cuaca ketika hendak mau turun melaut.

"Kalau Nelayan disini semua selalu update cuaca sebelum turun. Alhamdulillah kemarin cuaca bagus para nelayan pun bisa pergi semua melaut. Kalau tanggal 10 kemarin cuaca sedikit ekstrem sehingga para Nelayan kita tidak bisa pergi melaut. Padahal Nelayan sudah kumpul semua untuk pergi melaut dan angin ribut pun turun sehingga para nelayan gagal melaut," terang Rafiqi saat ditemui, Minggu 11 Desember 2022 sore.

Rafiqi menyebut, untuk di lokasi tempatnya, ada menyediakan 10 kapal Nelayan yang siap digunakan untuk melaut.

"Kalau disini, di tempat kami ada 10 Kapal yang digunakan untuk melaut, dan kalau jumlah nelayannya ada sekitar 40 lebih orang," terangnya.

Dirinya juga merasa senang karena hasil tangkapan Nelayan meningkat dari hari-hari sebelumnya.

"Alhamdulillah hasil tangkapan Nelayan hari ini meningkat dari hari-hari sebelumnya. Yang biasanya dapat 10 kilo per hari kali ini ada yang dapat 20 kilo per hari," terangnya.

Rafiqi menjelaskan, untuk hasil tangkapan, terutama udang, biasnya diambilnya dengan harga kisaran Rp 20-30 ribu untuk udang kuning dan dogol.

"Jadi kalau harga angkat dari nelayan untuk udang kuning dan dogol kita ambil Rp 20-30 ribu per kilo. Nantinya akan dijual kembali dengan kisaran harga variatif, kalau udang kuning dikisaran Rp 28-30 ribu per kilo, dan udang dogol Rp 35-38 ribu per kilo," terangnya.

