Bangga Istrinya Menang Kompetisi, Rizky Billar Tulis Permintaan untuk Lesti Kejora

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Prestasi Lesti Kejora di dunia musik dan tarik suara memang sudah tak diragukan lagi.

Namanya yang bersinar sebagai penyayi dangdut tanah air, suara emas dari Lesti Kejora selalu mendapat hati di masyarakat.

Tentu saja, Lesti Kejora yang berjuang dari nol kini sudah sukses menerima hasil keringat dan kerja kerasnya dan menjadi orang yang terkenal di Indonesia.

Kehidupan dan kisah asmara dari Lesti Kejora juga tak luput dari sorotan.

Dirinya menikah dengan Rizky Billar dan mempunya satu anak.

Namun, beberapa waktu lalu Lesti Kejora mendapat KDRT dari Rizky Billar dan sempat membuat heboh masyarakat di Indonesia.

Meski kini sudah kembali akur, pasangan suami istri ini tampaknya kian harmonis dan tidak terlalu pamer di media sosial seperti dulu lagi.

Pasca jadi korban kekerasan rumah dalam tangga (KDRT) oleh Rizky Billar, Lesti Kejora justru menoreh sejumlah prestasi gemilang.

Rizky Billar bahagia karena Lesti Kejora menyabet dua penghargaan di ajang Indonesia Music Awards 2022, mengalahkan Lyodra dan Mahalini.

Terkait pencapaian Lesti Kejora, Rizky Billlar berpesan khusus agar sang istri tetap bersikap rendah hati.

Berikut ini ucapan bangga Rizky Billar atas kemenangan Lesti Kejora meraih penghargaan Indonesia Music Awards 2022, Kalahkan Lyodra dan Mahalini.

Ya, Rizky Billar merasa sangat bangga dengan pencapaian Lesti Kejora yang bisa mengalahkan Lyodra dan Mahalini.

Diketahui Lesti Kejora istri Rizky Billar mendapat dua penghargaan di ajang Indonesia Music Awards 2022, mengalahkan Lyodra dan Mahalini.

Setelah memenangi penghargaan Social Media Artist of The Year, Lesti Kejora dinobatkan sebagai Female Singer of The Year.

