Jelang Laga Inggris vs Prancis Babak 8 Besar, Pemain The Three Lions Dihibur Artis Robbie Williams

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan terakhir babak perempat final atau delapan besar Piala Dunia 2022 Qatar, akan mempertemukan Inggris vs Prancis di Stadion Al Bayt, Al Khor, Qatar pada Minggu 11 Desember 2022 dini hari WIB.

Jelang pertandingan itu, timnas Inggris mendapat suntikan dukungan dan hiburan di tempat latihan mereka lewat penampilan musisi Inggris, Robbie Williams.

Dalam persiapan timnas Inggris jelang laga tersebut, Harry Kane dkk. dihibur dengan penampilan Robbie Williams di tempat latihan mereka.

Musisi asal Inggris tersebut berada di Qatar untuk tampil di Doha Golf Club pada Kamis 8 Desember 2022 waktu setempat, dan menyempatkan diri untuk menemui timnas Inggris.

Robbie Williams sempat bernyanyi untuk skuad asuhan Gareth Southgate itu di Al Wakra, Qatar, kamp latihan timnas Inggris.

• Kabar Baik Timnas Inggris Jelang Lawan Prancis, Satu Pemain Andalan Mereka Akan Segera Bergabung

Robbie Williams pun disebut bercengkerama dengan para pemain serta staf. Bukan kali ini saja Inggris kedatangan musisi top ke kamp latihan tim.

Saat Euro 2020 berlangsung tahun lalu, Harry Kane dan kolega juga sempat dihibur dengan konser privat Ed Sheeran.

"Robbie (Williams) berada di sini tadi malam, ia ada di samping kolam renang, dan menyanyikan beberapa lagu untuk kami, itu adalah malam yang menyenangkan," kata penggawa timnas Inggris, Kalvin Phillips, dikutip dari Evening Standard.

Pemain Manchester City itu juga sempat berbicara sebentar dengan Williams, dan mengatakan bahwa sang musisi adalah seseorang yang sangat berbakat dan pandai berbaur.

"Saya dapat kesempatan untuk berbicara dengannya (Williams) dan dia adalah orang yang sangat berbakat." akunya.

“Tapi ia juga seseorang yang sangat baik, dia bisa berbaur dengan semua orang," lanjut Phillips.

• Pelatih Argentina Kesal Informasi Timnya Bisa Bocor, Scaloni : Latihan Dilakukan Secara Tertutup

Phillips dan para pemain The Three Lions juga merasa senang bisa bertemu dengan Williams, serta memuji pelantun lagu Let Me Entertain You dan Angels tersebut.

"Adalah kesenangan tersendiri dia (Williams) berada di sini dan tahu seberapa besar dia di dunia ini dan apa yang sedang ia lakukan,” sebutnya.

"Sebuah kehormatan untuk bisa bertemu dengannya dan juga berbicara dengannya," kata Phillips lagi.

Adapun pemenang laga perempat final Piala Dunia 2022 antara Inggris vs Perancis akan bertemu dengan pemenang Maroko vs Portugal pada fase semifinal Piala Dunia 2022.

Sementara itu di sisi lain bagan, ada laga Belanda vs Argentina yang pemenangnya akan bertemu dengan pemenang pertandingan Kroasia vs Brasil di babak 4 besar. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Inggris Vs Perancis: Konser Rahasia Robbie Williams Hibur Three Lions"