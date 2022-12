Liburan Tiba! Waspada Modus Penipuan Promo Harga Tiket Pesawat Murah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Musim liburan telah tiba setelah kalender pendidikan 2022 menuntaskan Penialaian Akhir Semester atau PAS semester pertama.

Kini masuk waktu periode libur sekolah yang juga bertepatan dengan perayaan Nataru atau Natal dan Tahun Baru 2023.

Bagi kamu yang akan melakukan perjalanan saat libur sekolah maupun dalam periode Nataru, sebaiknya lebih teliti dalam memilih promo paket liburan.

Bukan tak mungkin, akan ada ulah oknum yang melakukan penipuan promo hingga diskon Harga Tiket Pesawat.

Dalam hal ini, perlu dengan teliti mencermati apakah diskon atau promo tersebut benar adanya atau hanya penipuan semata.

Tips agar tidak tertipu promo abal-abal tiket pesawat murah

Mengutip Kompas.com, berikut sejumlah tips supaya tidak tertipu promo tiket pesawat murah abal-abal:

1. Jangan mudah tergoda tiket pesawat murah di media sosial

President of Association Of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Nunung Rusmiati mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran tiket-tiket murah yang mencurigakan.

"Jika ada perbedaan harga yang sangat jauh dengan harga yang tercantum di tempat-tempat lain, misal sampai beda 50 persen, itu patut dicurigai," katanya.

Apalagi, sambung Rusmiati, jika tawaran itu berasal dari online travel agent (OTA) yang tidak familiar. Sebagai opsinya, beli di travel agent konvensional dengan lokasi kantor yang jelas.

"Memang OTA positifnya memudahkan konsumen, tapi sekarang ini susah membedakan mana yang benar dan tidak. Gunakan travel agent yang sudah pasti ada kantornya, ada izinnya, legalitasnya jelas," demikian penjelasan Rusmiati.

Ia melanjutkan, travel agent konvensional biasanya sudah tergabung dengan asosiasi perjalanan, sehingga bisa diakomodasi oleh pihak asosiasi agar memberi layanan yang bagus dan tidak melakukan penipuan.

2. Cek legalitas perusahaan