Soal UAS Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 1 Tahun 2022, Kunci Jawaban PAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah rangkuman soal UAS Bahasa Inggris kelas 1 SD lengkap dengan jawaban untuk Semester 1 (Ganjil) tahun 2022.

Yuk para siswa persiapkan diri agar bisa menjalani Ujian Akhir Semester atau UAS dengan lancar.

PAS (Penilaian Akhir Semester ) atau Ujian Akhir Semester ( UAS ) dilaksanakan tiap akhir semester ganjil bertujuan menguji capaian pembelajaran selama 6 bulan (semester satu).

Untuk soal dan kunci jawaban UAS / PAS Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023 dalam bentuk pilihan ganda dan essay.

Cek selengkapnya pembahasan soal dan jawaban Latihan UAS dan PAS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas kelas 1 SD Semester Ganjil dilansir dari sejumlah sumber:

A. Pilihan Ganda

Answer the question by choosing A, B, or C!

1. elephant in indonesian language is …

a. kerbau

b. domba

c. gajah

2. one – two – tree – four – …. – six – seven

a. nine

b. five

c. ten

3. the number before nine is …

a. ten

b. seven

c. eight

4. the number after ten is …

a. eleven

b. nine

c. twelve

5. saya punya apel merah

the english sentences is …

a. i have green apple

b. i have white apple

c. i have red apple

6. blue in indonesian language is …

a. biru

b. putih

c. Kuning

7. we walk using … (kaki)

a. foot

b. hand

c. Mouth