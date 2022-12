Reaksi Gisel saat Kasus dan Kisah Masa Lalunya Kembali Diungkit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Reaksi artis dan juga penyanyi Gisella Anastasia saat kasus dan kisah kelam di masa lalunya kembali diungkit.

Dalam hal ini Gisel dengan tegas menyatakan tak ingin bagian masa lalunya dijadikan bahan bercanda oleh banyak orang, karena masih menyisakan luka untuknya.

Hal tersebut diceritakan Gisel pada Daniel Mananta yang bertanya tentang hal terlalu serius untuk dijadikan bahan bercanda orang-orang.

"Yang bisa bikin aku turn off, mungkin satu area sih, maybe about my past," kata Gisel dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network.

"Karena bukan aku enggak memaafkan diri sendiri, udah (memaafkan) sih, tapi itu masih proses dan masih belajar terus," imbuhnya.

Daniel yang tampak bingung dengan ucapan Gisel saat menyebut masa lalu, akhirnya kembali bertanya.

"Ketika kamu bilang tentang masa lalu, ini by the way tentang pernikahan kah, tentang?," tanya Danie.

"Yang satunya sih, about the case gitu-gitu," ucap Gisel tanpa mau menyebut masa lalu yang dimaksud.

Gisel hanya mengatakan karena kasus itu, dia masih merasakan luka dan kini masih berproses untuk sembuh.

"Masih ada kayak, lukanya belum terlalu kering banget buat aku, tapi belajar, berproses terus, sampai sekarang juga udah jauh lebih baik," ucap Gisel.

"Termasuk tentang divorce, sepaket ya. Itu aku merasa untuk bisa jalan sampai sekarang, masih bisa semangat, kerja, untuk punya kehidupan yang normal itu aku sama Tuhan kerja keras banget," imbuhnya.

Karena itu, Gisel yang merasa lukanya belum sembuh sepenuhnya meminta agar masa lalunya tak dijadikan bahan bercanda.

"Jadi kalau ada yang bercandain itu aku masih agak kayak 'boleh enggak sih lo jangan dragging gue kesitu lagi dong,' kalau boleh gitu," ucap Gisel.

"Mungkin nanti ada waktunya lukanya benar-benar enggak berasa lagi.

Cuma kalau sekarang aku jujur, aku enggak pura-pura, aku bilang aku baik-baik aja 100 persen, tapi masih ada sedikit-sedikit (luka)," sambungnya.

Sebagai informasi pada tahun 2020 lalu, Gisella Anastasia pernah terseret kasus video syur berdurasi 19 detik yang viral di media sosial.

Atas kasus tersebut, Gisella ditetapkan sebagai tersangka.

Namun, penyidik memutuskan untuk tidak menahan Gisel dengan pertimbangan masih memiliki anak yang berusia di bawah lima tahun.

