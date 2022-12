Deretan Lagu Terpopuler Desember 2022 Cocok Sambut Perayaan Natal dan Tahun Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar lagu terpopuler menjelang akhir tahun di bulan Desember 2022 termasuk periode perayaan Natal dan Tahun 2023.

Bulan Desember kerap menjadi inspirasi bagi para musisi untuk menciptakan karya.

Desember selalu memberikan inspirasi karena menjadi akhir tahun dan mengandung nuansa berbeda dari bulan lainnya.

Alasan lain mengapa Desember selalu menjadi inspirasi dalam lagu adalah karena adanya beberapa acara tahunan besar di sana.

Desember merupakan waktu untuk berkumpul dan menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga.

Berikut ini adalah daftar lagu bertema Desember yang cocok untuk menjadi playlist akhir tahun Anda.

1. Taylor Swift - "Back to December"

2. Christina Perri - "something about december"

3. Merle Haggard - "If We Make It Through December"

4. Eart, Wind & Fire - "December"

5. Linkin Park - "My December"

6. Counting Crows - "A Long December"

7. Michael Buble - "Cold December Night"

8. Good Charlotte - "Last December"