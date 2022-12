Surabaya BIN Samator Bertabur Bintang di Proliga 2023, Ada Rivan hingga Dimas Saputra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim voli putra Surabaya BIN Samator bertabur bintang jelang Proliga 2023.

Surabaya Samator resmi meluncurkan skuadnya di Proliga 2023 yang akan berlangsung pada 5 Januari 2023 mendatang.

Tak tanggung-tanggung sejumlah pemain bintang Timnas yang bersinar diajang Livoli Divisi Utama 2022 bakal membela Surabaya Samator di Proliga 2023.

Setelah Rivan Nurmulki dan Agil Angga dipastikan tetap membela Surabaya BIN Samator, terbaru ada nama Bintang Saputra, spiker yang bersinar bersama Indomaret di Livoli Divisi Utama 2022 yang bergabung bersama Surabaya BIN Samator.

Bahkan tak cukup Dimas, Farhan Halim bintang andalan STIN Pasundan Bandung juga merapat.

Adapula nama Jasen Natanael hingga Muhammad Fikri Mustofa Kamal.

Dengan bergabungnya nama-nama tersbut banyak yang memprediksi Surabaya BIN Samator bakal tak tertandingi di musim ini.

Apalagi ditambah dengan pemain saing barunya.

Sebelumnya dilansir dari Tirbun Jatim, Persatuan Olahraga BIN merilis Tim Bola Voli Jakarta BIN (Putri) dan Surabaya BIN Samator (Putra) di Sekolah Tinggi Intelijen (STIN) Bogor, Jawa Barat, Minggu 4 Desember 2012.

Ketua Persatuan Olahraga BIN (PORBIN) Komjen Pol Bambang Sunarwibowo berharap Tim Bola Voli Jakarta BIN dan Surabaya BIN Samator bisa menoreh prestasi baik di kancah nasional maupun internasional dan menjadi kebanggaan institusi serta negara.

Lebih lanjut, Bambang Sunarwibowo mengatakan, pembentukan kedua tim ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah melalui BIN di bawah kepemimpinan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si

Gunawan.

"Cabang Bola Voli merupakan satu dari tujug cabang olahraga yang dikembangkan dalam POR BIN," ujar Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PORBIN juga menyoroti beberapa hal.

Di antaranya terkait dengan optimalisasi program, regenerasi atlet, terpenuhinya sarana dan prasarana, lebih dilibatkan sports science agar mampu bersaing negara lain, dan peningkatan pembinaan pasca masa keemasan atlet atau puncak karirnya.

"Melihat beberapa tantangan yang ada di bawah persatuan olaraga BIN (PORBIN), kini sedang dibuatkan pola pembinaan yang terbaik sehingga dapat menggapai prestasi," kata Bambang.

Adapun peningkatan kualitas tim ini dituju melalui spotting atlet berprestasi dan peningkatan sarana dan prasarana yang diharapkan dapat menciptakan tim voli yang kuat, solid dan unggul.

Daftar skuad Surabaya Samator di Proliga 2023.

- Rivan Nurmulki (Opposite)

- Farhan Halim (Outside Hitter)

- Dimas Saputra Pratama (Opposite)

- Daouda Yacoubou / Benin ( Outside Hitter)

- Cep Indra Agustin (Middle Blocker)

- Galih Bayu Saputra (Outside Hitter)

- Tedi Oka Saputra (Middle Blocker)

- M. Ega Yuri Pradana (Middle Blocker)

- Hadi Suharto (Middle Blocker)

- Rama Faza Fauzan (Opposite)

- Jasen Natanael Kilanta (Setter)

- Ageng Wardoyo (Libero)

- Muhammad Fikri Mustofa Kamal (Opposite)

- Marcelio Bintang Saputra (Outside Hitter)

- Muhammad Ridwan (Libero)

- Devan Rizky Hamdani (Setter)

- Agil Angga Anggara (Outside Hitter)

- Ujang Nandar (Middle Blocker)

- Luca Babic / Montenegero (Middle Blocker)

- Bagas Farhan Ramadhan (Setter)

- Yayan Riyanto (Middle Blocker)

