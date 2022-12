Personel Polsek Singkawang Barat dan BPKS Kota Singkawang Bersihkan Saluran Parit dan Got di Kota Singkawang, Minggu 4 Desember 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Gabungan Polri dan BPKS Kota Singkawang telah melaksanakan pembersihan saluran parit dan got yang tersumbat, di sepanjang Jl. Alianyang Kelurahan Melayu dan Jl. Nyiur Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Minggu 4 Desember 2022.

Adapun yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Walikota Singkawang, Wakapolres Singkawang, Kanit Intelkam Polsek Singkawang Barat, Kanit Binmas Polsek Singkawang Barat, Kanit Lantas Polsek Singkawang Barat, Kanit SPKT Polsek Singkawang Barat.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuala, Bhabinkamtibmas Kelurahan Melayu, Personel Polsek Singkawang Barat, Ketua P2KS Kota Singkawang, BPKS Tua Pekong beserta anggotanya, BPKS Dwi Tunggal beserta anggotanya, BPKS Pasar Turi beserta anggotanya.

Adapun petugas yang melaksanakan rangkaian kerja bhakti dibagi beberapa titik dengan cara membongkar jembatan penghubung rumah yang telah rusak, mengeruk sampah dan pasir dari dalam parit dan got, menyemprot air menggunakan mesin di lorong got yang tidak dapat dilewati oleh manusia, kegiatan dilakukan sampai saluran parit dan got dapat mengalirkan air menuju ke parit besar yang mengarah ke muara laut.

Sedangkan sebagian personel Polsek Singkawang Barat ada yang turut Kerja Bakti dan ada juga yang mengatur kelancaran arus lalu lintas di beberapa titik kerja bhakti sehingga tidak ada penyumbatan kendaraan selama Kerja Bhakti berlangsung.

Kapolsek Singkawang Barat AKP Dwi Raharjo, SH, MH melalui Kanit Binmas Iptu Syamsu Rizal menjelaskan dengan kerja bakti bersama Polri dan BPKS kota Singkawang sebagai upaya untuk membersihkan got/saluran air guna mencegah banjir akibat curah hujan tinggi.

Diimbau kepada masyarakat yang depan rumah ada parit mohon tidak membuang sampah di parit dan segera bersihkan parit apabila ada sampah dan sekali lagi mari kita cegah banjir dengan membersihkan parit dari sampah.