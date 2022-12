Siapa Lebih Kaya Lionel Messi Atau Ronaldo - Mulai Gaji di Sepakbola, Bisnis dan Pendapatan Lain. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Siapa yang lebih kaya antara dua pemain bintang dunia Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang kerap dibanding-bandingkan oleh publik.

Lionel Messi dikenal sebagai bintang yang sangat berbakat dalam mengolah si kulit bundar.

Sejauh ini, pemain Argentina itu sudah meraih gelar Ballon d'Or sebanyak tujuh kali.

Pada 2020, ia menjadi pemain sepak bola pertama yang menerima Laureus Award for Best Sportsman of the Year, penghargaan yang diterima Messi dengan juara Formula 1 tujuh kali Lewis Hamilton.

Tahun 2022, Messi genap berusia 35 tahun. Piala Dunia yang diadakan di Qatar adalah turnamen Piala Dunia kelima Messi dan mungkin yang terakhir baginya.

Sejalan dengan kiprahnya di dunia sepak bola, kekayaan Lionel Messi juga terus melejit.

Dilaporkan, ia memiliki banyak hunian mewah, sederet supercar, bahkan pesawat jet pribadi.

Karier Lionel Messi

Messi mengawali karier di industri sepak bola bersama tim utama Barcelona pada 16 November 2003.

Saat itu, usianya baru 16 tahun.

Saat meninggalkan Barcelona pada Agustus 2021, ia sudah menorehkan prestasi berupa 10 gelar La Liga, tujuh Copa del Rey, tiga Piala Super UEFA, tiga trofi FIFA Club World Cup, dan empat gelar UEFA Champions League.

Selain itu, Messi juga menciptakan rekor dengan memenangi enam penghargaan Sepatu Emas Eropa.

Kepindahannya ke klub Ligue 1 Prancis Paris Saint-Germain (PSG) setelah 17 musim bersama Barcelona menjadi berita utama di seluruh dunia.

Messi membawa PSG meraih trofi Ligue 1 musim 2021/2022 dan Piala Super Perancis di tahun 2022.