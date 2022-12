Bos LCR Honda Puji Kejeniusan Ducati di MotoGP 2022, Sebut Penyebab Krisis Honda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bos LCR Honda Lucio Cecchinello memuji kejeniusan Ducati pada musim MotoGP 2022.

Ducati menjadi pabrikan tersukses pada musim MotoGP 2022.

Pabrikan asal Italia tersebut meraih gelar Pebalap, tim dan Konstruktor terbaik.

Lucio Cecchinello menyebut orang Jepang sangat skematis.

Mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat perubahan.

Kejeniusan Italia yang paling dihargai dan memberikan hasil nyata.

• Daftar Pebalap MotoGP Terbanyak Raih Podium Tanpa Start Barisan Depan, Marquez Kalahkan Bagnaia

Padahal hingga 2018, motor Jepang kompetitif, lalu Ducati menghadirkan inovasi nyata, fender, scoop dan unit penurun.

Lalu Aprilia memperkenalkan unit penurun depan dan mempelajari aplikasi aerodinamis yang berasal dari mobil F1.

Berkat aspek ini, pabrikan Italia yang berpikir out of the box telah meluncurkan era baru MotoGP di mana aerodinamika dieksploitasi.

“Ducati, dengan Dall Igna dan semua kolaboratornya, memiliki kejeniusan untuk dapat keluar dari trek dipukuli,” kata Bos LCR Honda Lucio Cecchinello disadur dari paddock-gp.com, Sabtu 3 Desember 2022.

Pebalap Honda Marc Marquez juga menyoroti krisis kesehatan sebagai salah satu penyebab utama ambruknya Honda.

Hal itu membuat para insinyur tidak dapat lagi melihat apa yang dilakukan pabrikan Eropa.

Masalah terbesar adalah absennya Marc Marquez, yang membuat mereka dalam posisi menunggu.

Ketika dia terluka, mereka menunggu. Padahal, motor 2021 sangat mirip dengan tahun sebelumnya.