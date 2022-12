Soal UAS PJOK Kelas 3 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban Pilihan - Isian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kerjakan soal latihan UAS PJOK Kelas 3 Semester 1 Kurikulum Merdeka dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menjawab soal.

Serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diterima sebelumnya.

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka siswa akan mendapatkan proses tahap belajar yang lebih mudah karena disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari siswa itu sendiri.

Untuk perlu adanya penyesuaian saat ini dengan melihat gambaran soal pada pelaksanaan UAS melalui soal pilihan hingga essay.

Rangkuman soal ini dibuat semirip mungkin dengan soal UAS yang bisa dijadikan sebagai referensi karena kemungkinan pula tidak ada perubahan dalam materi soal yang akan dihadapi oleh adik-adik.

Berikut soal latihan pilihan ganda dan isian sangat baik dijadikan pembelajaran menghadapi soal UAS.

• Soal Ulangan Akhir Semester 1 PJOK Kelas 4 Kurikulum Merdeka Lengkap Kunci Jawaban Pilihan dan Essay

Soal Pilihan Ganda

1. Senam yang diiringi dengan irama disebut ….

a. Senam Massal c. Senam lantai

b. Senam Irama d. Senam Ketangkasan

2. Kegunaan yang paling utama dari pakaian adalah ....

a. Melindungi Tubuh dari Hawa dingin dan panas

b. untuk dijemur

c. untuk bergaya

d. Untuk disimpan dilemari

3. sikap atau gerakan pada gambar disamping adalah gerakan menirukan kapal terbang, yang

berguna untuk melatih . . . .



a. Kekuatan Tangan

b. Daya Tahan Tubuh

c. KeseimbanganTubuh

d. Kelincahan Tubuh

4. Gerakan melempar bola, seperti yang ditunjukan pada gambar disamping, disebut dengan

gerakan ....



a. Gerak Lokomotor

b. Gerak Manipulatif

c. Gerak Non Lokomotor

d. Gerak Non Manipulatif