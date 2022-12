Kalender 2023 Turnamen Badminton BWF Tour Super 100, Indonesia Dua Kali Jadi Tuan Rumah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Federasi Badminton Dunia BWF telah merilis turnamen Super Series 100 untuk kalender 2023.

Indonesia mendapatkan jatah dua kali menjadi tuan rumah sama seperti India.

Sedangkan Malaysia, Taipei, China, Vietnam, dan Uni Emirat Arab masing-masing akan menggelar satu turnamen Super 100.

Total pada tahun 2023 nanti ada 9 turnamen berlevel Super 100.

Poin peringkat yang diperoleh di turnamen Super 100 ini akan menuju kualifikasi untuk Final Tur Dunia BWF akhir tahun.

Mereka juga akan berperan sebagai turnamen peringkat penting untuk Kualifikasi Race to Paris Olympic Games.

• Jumlah Hadiah Uang Tunai Kejuaraan Nasional PBSI 2022, Total 628 Pebulutangkis Turun Gunung

Untuk pengumpulan poin kualifikasi Paris 2024 akan dimulai tanggal 1 Mei 2023.

Periode Kualifikasi Race to Paris Olympic dimulai pada 1 Mei 2023 dan berlangsung hingga 28 April 2024 dengan daftar peringkat Race to Paris per 30 April 2024 digunakan untuk menentukan daftar kualifikasi awal.

Berikut kalender Badminton Super 100 2023:

* China Super 100 2023

14-19 Maret 2023

* Indonesia Super 100 I 2023

5-10 September 2023

* Vietnam Open Super 100 2023